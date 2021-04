Henry Cavill devient officiel d’Instagram avec sa nouvelle petite amie – voir la photo!

Henry Cavill a l’air absolument amoureux!

La star de « Justice League », qui est notoirement privée de sa vie amoureuse, est devenue officielle sur Instagram avec sa nouvelle petite amie, Natalie Viscuso, samedi en partageant une jolie photo du couple jouant aux échecs.

« C’est moi qui ai l’air tranquillement confiant peu de temps avant que ma belle et brillante amoureuse Natalie ne me détruit aux échecs », a écrit Cavill.

Sur la photo, l’acteur anglais de 37 ans sourit à son « amour » de l’autre côté de la table alors qu’elle semble réfléchir à son prochain mouvement sur l’échiquier.

Qui est Natalie Viscuso?

Viscuso, qui travaille en tant que vice-présidente des studios de télévision et numériques de Legendary Entertainment à Los Angeles, selon son LinkedIn, a également partagé la photo sur son Instagram, où elle compte 31000 abonnés. (Et attirera probablement beaucoup plus maintenant qu’elle sort avec le A-lister!)

« J’apprends juste à mon cher Henry comment jouer aux échecs … ou … peut-être qu’il m’a laissé gagner? » elle a écrit.

Les fans aux yeux d’aigle ont également rapidement remarqué que Viscuso figurait sur « Super Sweet 16 » en 2005. L’épisode est décrit comme suit: « Natalie vient de passer de la morne Roswell, au Nouveau-Mexique, à la glamour La Jolla, en Californie, pour vivre avec elle. papa riche et belle-mère. À 15 ans, Natalie vit maintenant dans une maison de 5 millions de dollars et se promène en ville dans les Bentley et Ferrari de son père. Que pourrait-elle vouloir de plus? Que diriez-vous d’être la fille la plus populaire de l’école? «

La romance la plus médiatisée de Cavill remonte à 2013, lorsqu’il est brièvement sorti avec la star de « The Big Bang Theory », Kaley Cuoco. Alors que l’acteur de « Man of Steel » ne parle généralement pas de sa vie amoureuse, la spéculation était endémique après avoir été photographié tenant la main d’un mystérieux blond à Londres cette semaine, qui s’est avéré être Viscuso.

Après avoir été rendue publique sur Instagram, la photo de Cavill avait accumulé plus de 2,2 millions de likes, ainsi que plus de 30000 commentaires de fans.

Certains ont exprimé leur enthousiasme et leurs vœux pour le couple.

« Je suis si heureux pour vous, félicitations en vous souhaitant le meilleur! » une personne a écrit.

Henry Cavill le 12 juillet 2018. Thomas Samson / AFP via Getty Images

«Eh bien, si ce n’est pas la chose la plus mignonne que j’ai vue de toute la journée. Heureux pour toi! quelqu’un d’autre a ajouté.

D’autres fans ont ajouté leurs meilleurs vœux avec un pincement de jalousie.

« Alexa, joue qui devrait être moi », a écrit une personne. Un autre a dit: « S’il vous plaît, dites-moi que c’est pour un film. »

Un fan a offert un message de félicitations hilarant et dramatique, en écrivant: « Je n’aimerai plus jamais mais félicitations Henry! »