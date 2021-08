Henry Cavill détrôné : Regé-Jean Page pourrait être le nouveau James Bond

Depuis que Warner Bros a décidé de dire au revoir, Henri Cavill ne cesse de trouver de nouveaux projets. Sur votre liste, ainsi que la nouvelle saison de Le sorceleur, il y a aussi la suite confirmée de Enola Holmes et son travail avec Dua Lipa. C’est que, il y a longtemps que l’acteur est devenu l’un des plus acclamés par la critique et que son groupe d’adeptes s’agrandit de plus en plus.







Cependant, l’un des grands rêves de Henri CavillEn plus de travailler sur un live-action de Disney, il incarne James Bond. Bien qu’il a avoué il n’y a pas longtemps qu’à 21 ans, il a postulé au casting et a été écarté à cause de son physique, maintenant qu’il a radicalement changé, il fait partie de ceux qui sont en tête de liste. En concurrence avec Sam Heughan et George MacKay, le Britannique a encore cette dette impayée dans sa carrière.

Les 3 concurrents actuels pour le rôle de James Bond. Photos : (Getty)



Est-ce que la dispute pour le rôle a commencé depuis qu’on savait que le film Pas le temps de mourir sera le dernier de Daniel Craig en tant qu’agent 007. Et, même si la production a annoncé qu’elle ne cherchera quelqu’un pour poursuivre son héritage qu’après le première de ce film, le fait que le poste soit vacant a déjà attiré l’attention de plus d’un.

En fait maintenant Sixième page a annoncé qu’un autre de ceux qui sont intéressés par le rôle est Régé-Jean Page. L’acteur, qui incarnait Simon Basset dans la première saison de Bridgerton, a un avenir prometteur devant lui et décrocher ce rôle orienterait sa carrière vers le sommet. De plus, selon le même médium, ce serait lui qui serait en tête de liste des producteurs pour continuer avec l’agent secret.

Régé-Jean Page serait en tête de liste. Photo : (Getty)



Pour plus de Henri Cavill a été catalogué par les fans comme le remplaçant possible, qui ont la réponse finale sont les créateurs du film. A tel point qu’il faudra désormais attendre quelques mois pour connaître le vainqueur de cette dispute puisque le film de Craig ne sortira que fin septembre.