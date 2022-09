Henry Cavill célèbre la fin du tournage de la saison 3 de The Witcher

Après quelques ratés, photographie principale sur Netflix Le sorceleur La saison 3 est enfin terminée, a récemment annoncé le producteur exécutif Steve Gaub sur Instagram. Le sorceleur la saison 3 a commencé la production en avril, mais le tournage a été contraint de s’arrêter en juillet en raison d’une épidémie de COVID sur le plateau.





Mais tout s’est bien passé depuis, et la troisième saison de Le sorceleur a pris beaucoup moins de temps à tirer que le second. Cependant, il est encore peu probable qu’il arrive cette année et Netflix n’a pas encore annoncé officiellement la date de sortie.

Henry Cavill, qui joue le chasseur de monstres titulaire, Geralt de Riv, dans Le sorceleura partagé une note (via Redanian Intelligence) remerciant les acteurs et l’équipe pour leurs efforts.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Quelle saison cela a été! Je voulais juste vous remercier tous pour votre détermination et votre dévouement tout au long d’un tournage difficile. J’espère que vous pourrez tous prendre un repos bien mérité. Cordialement, Henry Cavill »





À quoi s’attendre de la saison 3 de The Witcher ?

Par : Netflix

Le sorceleur est basé sur la célèbre série de romans high-fantasy du même nom de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski et sur les adaptations de jeux vidéo de CD Projekt Red. Le sorceleur a été un succès monumental pour Netflix, les deux saisons se classant dans le top 10 des émissions les plus regardées sur le streamer. Et la meilleure chose est que Le sorceleur semble s’améliorer à chaque saison.

Le sorceleur a été critiqué pour son récit décousu dans la première saison, mais la deuxième sortie a corrigé les défauts tout en mettant en place des scénarios préférés des fans pour l’avenir. L’un d’entre eux, The Thanedd Coup, sera présenté dans la prochaine saison 3. Il est préférable d’éviter les spoilers pour l’instant, mais le Thanedd Coup est essentiellement une bagarre massive entre les mages qui se déroule à Aretuza sur l’île de Thanedd et a des répercussions majeures pour l’avenir du continent. Espérons que Netflix rendra justice à l’événement.

Le sorceleur La saison 3 promet d’être la plus épique à ce jour. Le tournage a couvert plusieurs pays, dont l’Italie, la Slovénie, la Croatie, le Maroc et le Royaume-Uni. Anya Chalotra et Freya Allan reprendront leurs rôles de Yennefer de Vengerberg et Ciri, respectivement, aux côtés d’Henry Cavill en tête.

Parmi les autres membres de la distribution, citons Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard et Lars Mikkelsen. De nouveaux ajouts notables à Le sorceleur la saison 3 inclut Robbie Amell (Télécharger), Meng’er Zhang (Shang-Chi et la légende des dix anneaux), et Hugh Skinner (Chute pour Figaro).

Il n’y a toujours pas de mot sur Le sorceleur date de sortie de la saison 3, mais considérant que les prochains épisodes de Choses étranges et La Académie des parapluies sont encore en cours d’écriture alors que Cobra Kaï et L’homme de sable sont encore à renouveler, Le sorceleur semble être un choix idéal pour la grande offre estivale de Netflix en 2023.

Mais ce ne sont que des spéculations. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour sur l’émission, et en attendant, assurez-vous de consulter la série préquelle, The Witcher : Origine du sang, première plus tard cette année.

Vous pouvez lire le synopsis officiel de l’intrigue pour Le sorceleur saison 3 ci-dessous :