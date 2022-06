¿Henry Cavill avec Shakira ? : les fans de l’acteur défendent Natalie Viscuso

in

célébrités

Les rumeurs de romance entre Henry Cavill et Shakira se font de plus en plus fortes, mais les fans de l’acteur se sont souvenus de sa petite amie : Natalie Viscuso. Voir!

© @henrycavill / GettyHenry Cavill, Natalie Viscuso et Shakira

Dans les derniers jours Henry Cavill Il a fait l’objet de tous les titres. Bien sûr, contrairement à ce qui s’est toujours passé, son apparition dans les médias n’était pas pour des séries comme Le sorceleur ou des films comme Enola Holmes. A cette occasion, l’acteur a été victime d’un amour platonique avec Shakira, la chanteuse colombienne mariée à Gerard Piqué.

C’est parce qu’il y a quelques jours, c’est devenu viral une vidéo d’Henry Cavill regardant Shakira comme si elle n’était qu’une autre fan. Bien que l’audiovisuel qui n’arrête pas de tourner sur les réseaux sociaux date de 2015, il occupe désormais le devant de la scène. C’est que, au cas où il y aurait plus à l’acteur, on savait récemment que le chanteur est en pleine crise avec Piqué, pour lequel différentes rumeurs ont commencé d’un éventuel rapprochement entre le protagoniste de Le sorceleur et le chanteur.

Cependant, il convient de noter qu’à l’heure actuelle Henry Cavill Il n’est pas sorti pour en parler, encore moins l’a-t-il fait Shakira. Mais, ceux qui ont exprimé leur opinion sont les fans de l’acteur. Grâce à Twitter, les followers de l’artiste ont fait de lui une tendance en même temps que Natalie Viscuso, qui est la petite amie officielle de Cavill depuis plus d’un an.

Oui! Les fans de l’interprète de Geralt de Rivia l’ont défendue et ont demandé du respect pour Natalie Viscuso. Dans la plupart des commentaires, il y avait des reproches rappelant que la femme d’affaires était en couple avec Cavill depuis longtemps et que le vidéo virale avec Shakira Cela date de 2015, bien avant qu’il ne rencontre sa petite amie actuelle. Pour cette raison, beaucoup ont décidé de le commenter et nous vous montrons ici les meilleurs.

+ Les fans d’Henry Cavill ont défendu Natalie Viscuso:

