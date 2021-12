Henry Cavill attend le retour de « l’appel » en tant que Superman

Homme d’acier est sorti il ​​y a huit ans et a brillamment relancé l’histoire de Superman de DC avec un nouveau visage de Henri Cavill. Le film est arrivé un an après celui de Nolan La trilogie du chevalier noir terminé et a donné à la division cinématographique de DC une introduction complètement distincte sous le commandement de réalisateur de Zack Snyder. Outre une histoire plus sombre et plus axée sur les personnages, le film a été bien apprécié pour ses effets spéciaux et une représentation plus humaine de Kal-El/Superman. Le succès de Homme d’acier a incité DC et Warner Bros. à lancer un univers cinématographique avec Batman contre Superman : L’Aube de la justice, tout en sortant une liste de films qui sortiront sur cinq ans, dont un Homme d’acier suite.

Cependant, les plans de Zack Snyder pour DCEU ont échoué en raison de différences créatives avec le studio et le retour d’Henry Cavill en tant que Superman dans un film solo n’a jamais abouti. Mais cela ne signifie pas que Cavill a abandonné le personnage. Récemment dans une interview avec Lorraine, tout en faisant la promotion de sa prochaine série Netflix, Le sorceleur S2, Cavill a exprimé son intérêt à reprendre son rôle.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait fait de la tenue, Cavill a déclaré :

J’ai toujours la tenue.

Et pour ajouter au battage médiatique et intéresser les fans à son retour, Cavill a révélé,

Juste au cas où, oui je le fais, oui je le fais. Prêt et en attente des appels téléphoniques.

Cavill a fait part de ses sentiments à propos de Superman dans DC Extended Universe et a précédemment admis être ouvert à la reprise de son rôle dans une suite de Homme d’acier; il n’a pas non plus hésité ni retiré ses mots dans cette interview. Continuer à louer l’opportunité avec laquelle il a atterri Homme d’acier, il ajouta:





Vous regardez en arrière et vous pensez : « Quelle merveilleuse opportunité. Même si je devais arrêter d’agir demain, et aller vivre sur un yacht ou un bateau à vapeur ou voyager en Méditerranée… Je peux toujours regarder en arrière et dire que j’ai porté une cape et que j’ai sauté dans tous les sens et diverti certaines personnes.

La dernière apparition d’Henry Cavill en tant que Superman dans DC Extended Universe a eu lieu dans l’événement cul-de-sac de HBO Max, Ligue de justice de Zack Snyder, qui dépeint une meilleure interprétation de son personnage dans la continuité de la franchise par rapport à Ligue des justiciers (2017), qui a amené sur l’acteur un désastre de moustache misérable. Si Ligue de justice de Zack Snyder est considéré comme un canon, la dernière fois que nous savons de Henry’s Clark Kent, c’est que le Fils de Krypton a été ressuscité par les Mother Boxes et s’est de nouveau installé dans la société après avoir aidé la Ligue à vaincre Steppenwolf. Cependant, le danger sur la planète se cache toujours car il est obligé de se tourner vers Darkseid et de détruire la race humaine et leur planète après avoir succombé à l’équation anti-vie.





Après ladite séquence, il n’y a eu aucune implication de Cavill avec aucune des entrées du DCEU ni aucune déclaration officielle du studio sur un film potentiel axé sur l’itération de Superman par Cavill. Plus tôt cette année, de nombreuses rumeurs se sont multipliées concernant le remplacement de Cavill en tant que Superman. Elle s’est encore amplifiée lorsque La brigade suicide le réalisateur James Gunn a admis que le personnage de son film, DuBois/Bloodsport (Idris Elba) aurait pu tourner un autre Superman (dont le réalisateur a affirmé qu’il n’avait aucune idée).

Malgré ces débats houleux, Cavill est apprécié pour avoir donné au public une histoire aussi captivante et inédite sur un personnage de bande dessinée préféré. Les fans exigent toujours de sortir une suite centrée sur un personnage, dans lequel Snyder voulait inclure Brainiac. Quant à Cavill, bien qu’il attende de répondre au bon appel de Warner Bros., il semble satisfait de l’opportunité qu’il a eu et attend avec impatience d’autres les efforts d’acteur avec lesquels il est approché.





Souhaitez-vous voir Henry Cavill revenir en tant que Superman dans DCEU? Si oui, contre quel super-vilain l’opposeriez-vous cette fois ?





