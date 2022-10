Henry Cavill annonce officiellement son retour en tant que Superman

Après plusieurs mois de spéculation et avec son apparition inattendue dans le film »Adam noir », Henry Cavill vient d’annoncer officiellement son retour en tant que Superman dans l’univers étendu de CC. Grâce à son compte Instagram officiel, l’acteur a partagé une vidéo de lui-même dans le costume de super-héros emblématique.

Dans le message, il a écrit : « Un petit avant-goût de ce qui est à venir, mes amis. L’aube de l’espoir renouvelée. Merci pour votre patience, elle sera récompensée. » Plus tard dans la vidéo, Cavill a expliqué à ses fans plus de détails sur son retour. « Je voulais rendre officiel le fait que je suis de retour en tant que Superman », a-t-il déclaré.

Avant le lancement de »Black Adam », l’acteur et producteur Dwayne Johnson et hiram garcíails ont parlé d’avoir déjà des plans préparés pour Superman, voulant étendre beaucoup plus le récit du personnage et qu’il soit lié à Black Adam.

»Nous voulons vraiment créer une forme narrative longue et montrer que ces deux personnages existent dans le même univers. Espérons qu’ils s’affronteront à un moment donné, mais ce n’est pas seulement une situation de «combat unique». Cela n’a jamais été notre rêve », a expliqué Hiram Garcia, faisant référence à la relation de Superman avec Black Adam.

De plus, le retour d’Henry Cavill alors que Superman vient après Découverte de Warner Bros. confirmera qu’il travaillait déjà sur une suite de » Man of Steel », un film de 2013 qui présentait la première apparition de Cavill en tant que surhomme. Le projet est actuellement à la recherche d’écrivains pour écrire le scénario.

Dwayne Johnson avait déclaré à plusieurs reprises qu’il voulait qu’Henry Cavill apparaisse dans le film Black Adam. Bien que l’ancien président de DC Films, Walter Hamada, était contre le casting de Cavill dans « Black Adam », Johnson a pu faire appel aux co-PDG de Warner Bros. Pictures, Michel De Luca Oui Pam Abdypour réaliser une participation de l’acteur dans »Black Adam ».