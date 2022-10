Henry Cavill annonce officiellement son retour en tant que Superman

Alerte spoiler: Spoilers pour Black Adam Ahead





Les fans ont attendu avec impatience le retour de Henri Cavill au DCEU, car son personnage a été gravement sous-utilisé au cours des dernières années. Cavill a fait sa première apparition en tant que Superman en 2013 Homme d’acier avant de reprendre son rôle dans Batman v Superman : L’aube de la justice et Ligue des Justiciers.

Après cinq ans d’absence (sans compter son apparition dans de Zack Snyder Ligue des Justiciers), Cavill est revenu à son rôle bien-aimé dans une scène post-crédit dans Adam noir. Après le camée important, l’acteur reviendra au rôle sur le long terme alors que l’univers étendu de DC tente de se relancer après quelques années ternes. De plus Homme d’acier une suite serait en préparation, ce qui fournirait un film solo indispensable au personnage. Cavill a officiellement annoncé son retour lundi, après les débuts nationaux de 67 millions de dollars de Adam noir pendant le weekend. Sa publication Instagram est tout ce que les fans veulent entendre, car l’acteur semble ravi de revenir dans le genre des super-héros.

« Salut tout le monde, je voulais attendre la fin du week-end avant de poster ceci parce que je voulais vous donner à tous une chance de regarder Adam noir« , explique Cavill à ses fans. » Mais maintenant que beaucoup d’entre vous l’ont fait, je voulais rendre officiel le fait que je suis de retour en tant que Superman. Et l’image que vous voyez sur ce post et ce que vous avez vu dans Adam noir ne sont qu’un tout petit avant-goût des choses à venir. Il y a donc beaucoup de raisons d’être reconnaissants, et j’y arriverai à temps. » Il poursuit : « Mais je voulais surtout vous remercier pour votre soutien et vous remercier pour votre patience. Je promets qu’il sera récompensé. » La vidéo de Cavill peut être vue dans son intégralité ci-dessous.





Adam noir Post Credit-Scene était loin d’être un secret

Malheureusement, de nombreux fans ont appris l’apparition de Man of Steel dans Adam noir avant de voir le film. Dwayne Johnson, qui incarne le personnage principal du film, a taquiné l’apparence de Cavill pendant des semaines avant la sortie du film. Ensuite, les détails de la scène post-crédit ont été divulgués début octobre, ce qui a pratiquement consolidé le retour tant attendu de Cavill.

Bien sûr, tout cela devrait conduire à l’inévitable affrontement entre Black Adam et Superman. Le combat serait un énorme tirage au box-office, car le public ne peut pas attendre le retour de l’homme d’acier, surtout quand il serait aux côtés de l’anti-héros de Johnson pour un long métrage entier. Mais, pour l’instant, le public peut voir leur brève apparition dans Adam noir alors que les acteurs et le régime de Warner Bros. décident comment ils veulent aller de l’avant avec le DCEU. Le prochain film de l’univers partagé est Shazam ! Fureur des Dieux est prévu pour une sortie le 17 mars 2023.