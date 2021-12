Henry Cavill aimerait rejoindre la série Mass Effect d’Amazon

Pop! Vinyl Les Garçons A-Train Pop ! Figurine en Vinyle

Le tout nouveau The Boys Funko Pop ! Les vinyles sont là ! A-Train est là pour rejoindre votre collection !"On ne peut pas arrêter le A-Train !"- A-TrainA-Train est l'un des personnages principaux de la série The Boys d'Amazon Prime. Membre des Sept, il est connu pour être l'homme le plus rapide du monde. Les événements du Compound V, au cours desquels il a tué Robin Ward par inadvertance, marquent le début des événements de The Boys.La figurine mesure environ 3 3/4 pouces de haut et est emballée dans une boîte à fenêtre. Veuillez noter que les images présentées sont des illustrations et que le produit final peut varier.