Henry Cavill a un passe-temps caché

Dans les derniers jours, Henry Cavill monopolisé tous les médias. Son licenciement de Warner Bros a surpris tous ses fans, qui ne reverront plus l’homme britannique avec la cape Superman, ce qui l’a amené à être connu dans le monde entier et à s’établir comme le meilleur super-héros de DC ces derniers temps.

Henry Cavill ne s’habillera plus en Superman. Photo: (IMDB)



C’était le 5 mai dernier, juste le jour où Henry Cavill a fêté ses 38 ans, lorsque The Hollywood Reporter a annoncé la décision de Warner et souligné que c’était dans le but de trouver, pour l’Univers élargi, un acteur noir. Cependant, et pour le réconfort de ses partisans, Cavill continuera à faire partie de Le sorceleur, commencera le tournage de Enola Holmes 2 sous peu et il a même été dit qu’il pourrait approcher Marvel Studios.







Bien que, en ces jours de repos, depuis les enregistrements de la deuxième saison de Le sorceleur, doit encore attendre que Millie Bobby Brown démarre le film Netflix et ne s’inquiète plus pour DC, l’interprète a la possibilité de revenir se concentrer sur un passe-temps inconnu: la cuisine. L’acteur a beaucoup de plats préférés sur sa liste, mais à partir de Spoiler, nous révélons lequel est le premier et comment le préparer.

Quel est le plat préféré d’Henry Cavill et comment le prépare-t-il?

Malgré que Henry Cavill Il voyage beaucoup et choisit toujours un plat de chaque pays, il n’en a toujours pas trouvé qui surpasse le ragoût de chorizo. En plus d’être fan de smoothie maison aux fraises et concombres, de nachos, de pizzas et de pommes de terre froides, pour lui, il n’y a rien de mieux que le ragoût.

Recette de ragoût de chorizo:

Ingrédients:

– 1 cuillère à soupe d’huile (15g)

– ½ tasse d’oignon finement haché

– 3 gousses d’ail hachées finement

– 5 saucisses créoles hachées finement

– 1/3 tasse de fromage blanc frais coupé en dés

– 1 enveloppe de sauce tomate

– 1 tasse d’eau

Sel et poivre au goût

Instructions:

1. Dans une poêle à feu vif, faire revenir l’oignon, l’ail et le chorizo ​​jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

2. Ajouter le fromage, la sauce tomate, l’eau et remuer. Couvrir la casserole, baisser le feu à moyen et cuire 15 minutes.

3. Ajouter du poivre et du sel au goût et retirer du feu.

4. Servez et appréciez le style de Henry Cavill.