Henry Cavill a un nouveau rôle stimulant

Pour plus de Henri Cavill Il a été licencié par Warner Bros et ne jouera plus Superman, il a de nombreux projets devant lui. Le 17 décembre, la deuxième saison de Le sorceleur, commencera bientôt le tournage de la suite de Enola Holmes et, de même, il jouera dans un film avec Dua Lipa.







Cependant, ce n’est pas là que les nouveaux emplois pour Henri Cavill. C’est que, chaque jour qui passe, l’acteur continue d’occuper son agenda avec différentes productions et, maintenant, il s’est fait connaître grâce à Deadline qui changera complètement de cap, laissant de côté l’action, le drame et la fiction pour jouer dans une comédie romantique.

Il s’agit de Le projet Rosie, une adaptation du roman de Graeme Simsion où Cavill incarnera Don Tillman, un professeur de génétique qui n’a jamais réussi à avoir un deuxième rendez-vous avec une femme, mais aspire désormais à pouvoir tomber amoureux. Cependant, ce personnage, qui Cela pourrait devenir l’un des plus difficiles pour les Britanniques, il a le syndrome d’Asperger, maintenant connu sous le nom de trouble du spectre autistique.

Pour ce film, la signature de Cavill est celle qui a réussi à la sauver puisqu’elle tente de se réaliser depuis longtemps. Le premier roman a été publié en 2013 et, grâce à son succès, en 2014 et 2019 il y a eu deux autres écrits qui, si le premier film fait fureur, tout pourrait indiquer que cette œuvre deviendra une trilogie.

Néanmoins, il convient de noter que, bien que Henri Cavill Il est déjà le grand protagoniste confirmé, la production du long métrage doit encore confirmer deux personnes très importantes : le réalisateur et l’interprète de Rosie. En effet, l’actrice sélectionnée devrait avoir une belle alchimie avec la star de Le sorceleur puisque, selon le roman original, ils finissent amoureux.