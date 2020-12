Henry Cavill a subi un accident sur le tournage de la deuxième saison de The Witcher

L’année 2020 n’a pas été la meilleure pour certaines des grandes productions cinématographiques et télévisuelles, mais s’il faut mentionner l’une des plus touchées, ce sera ‘Le sorceleur’, la série de services de streaming Netflix trouvé dans les enregistrements de la deuxième saison. Ils avaient projeté début en février, mais Kristofer Hivju a été testé positif au coronavirus puis est venue l’épidémie mondiale qui a rendu impossible la poursuite à court terme.

Après une longue attente et un travail pour rendre le tournage sûr pour tous les participants, Ils sont revenus en août, mais en novembre, ils ont dû quitter le gaz car des cas plus positifs de Covid-19 sont apparus.. Auparavant, ils rapportaient que a quitté un ensemble dans le nord de l’Angleterre en raison d’une quarantaine stricte qui a duré jusqu’au 2 décembre.

À cette occasion nous apportons plus de mauvaises nouvelles. Bien que tout semblait sur la bonne voie lorsque certaines images ont été divulguées, ce dimanche, le journal Le soleil rapporté que Henry Cavill a subi un accident sur le tournage de la deuxième saison et est actuellement suspendu. Selon une source journalistique, faisait un saut et s’est blessé à la jambe.

L’informateur a déclaré: « Soudain, il s’est arrêté et il était clairement dans beaucoup de douleur. On ne savait pas si un objet avait heurté sa jambe ou s’il s’agissait d’une sorte de blessure aux ischio-jambiers. ». Continu: «Ce n’était pas assez grave d’avoir besoin d’une ambulance, mais cela a gâché le calendrier de tournage parce qu’il ne peut pas marcher correctement.. « Il devait porter une armure lourde dans les scènes et il ne pouvait tout simplement pas le faire avec sa blessure à la jambe. », terminé.

Il est clair qu’avant chaque inconvénient, la production de ‘Le sorceleur’ a réussi à se relever, mais cela implique également une grosse somme d’argent perdue pour Netflix. Pour le moment, une date de sortie n’a pas été confirmée, mais on estime qu’elle le sera pour mi 2021, si tout reprend correctement.