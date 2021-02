Henry Cavill a révélé son secret pour surmonter les obstacles physiques et mentaux

Henry Cavill Il est l’un des acteurs les plus aimés de la culture pop depuis qu’il a revêtu le costume de Superman dans son film de 2013. À partir de là, il a fait son chemin dans les grandes productions hollywoodiennes, en plus de faire partie de la Univers étendu de DC Comics, même s’il est sorti aujourd’hui. Il a joué dans la sixième partie de la saga ‘Mission impossible’ avec Tom Cruise et a été sélectionné par Netflix pour l’adaptation du jeu vidéo ‘Le sorceleur’.

Son 2020 n’a pas été très positif, puisque sa série a été l’une des grandes victimes de la pandémie de la Coronavirus, comme pour les projets audiovisuels. Au début du tournage, il a dû ralentir pendant plusieurs mois jusqu’à un redémarrage qui a vu plus d’interruptions. Le dernier et le plus douloureux était en décembre quand a eu un accident qui a entraîné une blessure aux ischio-jambiers, ce qui l’a éloigné du plateau d’enregistrement.

Arrivé fin janvier, il a confirmé sur son compte Instagram officiel qu’il était de retour, bien qu’en suivant les étapes d’une rééducation. Pendant ce temps, il a célébré le Nouvel An chinois en laissant des conseils sur la façon de rester actif pendant les périodes difficiles: « 04h30 est trop tôt pour se lever et aller à la gym, courir, nager ou faire du vélo. Je sais, désolé et oui, je préférerais absolument ne pas le faire, mais je dois le faire maintenant. ».

Continu: « 04h30, c’est nul, jusqu’à ce que vous commenciez, alors le plaisir peut commencer. Dureté mentale, force intérieure … ces choses ne sont pas faciles, mais elles nous sont accessibles à tous, quel que soit notre niveau d’expérience en toutes choses. physique. Non. Vous devez être un athlète professionnel pour vous lever le matin et y aller. Non seulement cela, mais je vous promets que vous vous sentirez mieux après. « .

La longue déclaration sur le site Muscletech aboutit de la manière suivante: « Vous devez vous conquérir, même si cela signifie tous les jours. Ensuite, vous pouvez vous mouler dans le spécimen physique que vous voulez être. Alors entrez, levez-vous ou allez vous coucher tôt. C’est à vous de prendre. Faisons ceci, vous. et moi. Redéfinissons la force ensemble « .