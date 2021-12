Henry Cavill a révélé qu’il avait toujours son costume de Superman

Les dirigeants de Warner Bros ont souligné avec insistance qu’après la sortie de « Zack Snyder’s Justice League », ils ne continueraient pas avec la vision par défaut de la franchise de films DC Comics sur grand écran, donc une fois « The Flash » sorti, ce sera le la dernière fois, nous voyons Ben Affleck dans le rôle de Batman, qui aurait initialement sa propre trilogie solo.

Alors que Gal Gadot se prépare pour un troisième volet de « Wonder Woman » aux côtés de la réalisatrice Patty Jenkins, l’avenir de Superman dans le rôle d’Henry Cavill reste incertain, malgré le fait que l’acteur a insisté sur le fait qu’il était pleinement disposé à reprendre son rôle, soulignant récemment que il possède toujours son costume et attend des appels du studio.

Cavill fait actuellement la promotion de « The Witcher », sa célèbre série d’action de fantasy sombre qui est sur le point de lancer sa deuxième saison sur Netflix. Lors d’une conversation avec le talk-show « Lorraine ». Cavill a confirmé que son enthousiasme pour Superman est toujours bien vivant : « J’ai toujours la tenue. Au cas où. Si je l’ai. Prêt et en attente d’appels ».

Tout au long de l’interview, Cavill a clairement indiqué qu’il était honoré de jouer le personnage de DC Comics. Bien que l’équipe de Warner Bros n’ait pas confirmé que Superman reviendrait dans un prochain film, la vérité est que l’acteur est satisfait d’avoir présenté une image du personnage avec laquelle des milliers de personnes à travers le monde pourraient se connecter.

Récemment, Henry Cavill a fait un long entretien avec The Hollywood Reporter dans lequel il a souligné qu’il y avait encore de nombreuses possibilités de continuer avec le récit de sa version de Superman au cinéma. « Le meurtre de Zod a donné une raison au personnage de ne plus tuer. Superman tombant au sol et criant après ça, je ne pense pas que c’était à l’origine dans le script, mais je voulais montrer la douleur dans laquelle il était », a commenté l’acteur.

Cavill pense qu’un nouveau film pourrait présenter Superman au milieu de la douleur d’avoir fini d’éteindre sa propre espèce et comment cela pourrait affecter son propre développement psychologique, c’est pourquoi il attend toujours son retour avec le studio Warner Bros.