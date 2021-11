Henry Cavill a révélé qu’il aimerait jouer un personnage de Marvel

in

Au dernier moment Henri Cavillest devenu l’un des acteurs les plus importants de l’industrie cinématographique. Ce n’est pas seulement grâce à son rôle de Superman qu’il a acquis une renommée internationale, mais aussi son rôle principal sur Netflix avec Le sorceleur et Enola Holmes ils l’ont amené à englober un groupe de fans beaucoup plus large. Cependant, il semble maintenant que l’acteur souhaite à nouveau faire partie d’une franchise de super-héros.

Le jour de son anniversaire, le 5 mai 2021, Warner Bros a annoncé que Henri Cavill Il ne ferait plus partie de DC pour se mettre à la place de Superman. A tel point qu’à partir de ce moment-là, des commentaires ont commencé à émerger indiquant que l’interprète se rapprochait de la concurrence : Marvel Studios. Et, même si cela n’a jamais été confirmé, il a maintenant ouvert la possibilité de commencer à travailler avec l’équipe de Kevin Feige.

Dès le premier instant, il est apparu que l’intérêt du MCU était que Cavill joue le rôle de Captain Britain. Ce personnage a son origine dans une bande dessinée de 1976 et a été rejoint par le reste des personnages, donc maintenant il serait sur le point de devenir un film. Ainsi, lors d’un entretien avec Le journaliste hollywoodien, l’acteur en a parlé.

« J’ai Internet et j’ai vu diverses rumeurs sur Captain Britain», Il a commencé par dire puis a ajouté : «ce serait tellement amusant de faire une version cool et modernisée de cela, comme la façon dont ils ont modernisé Captain America”. C’est-à-dire, Henri Cavill Il vient d’exposer son désir de faire partie de Marvel après son parcours en tant que Superman à DC.

Bien entendu, il faut préciser que, pour le moment, personne ne s’est exprimé depuis le plus grand studio hollywoodien sur les récentes déclarations de l’acteur. Cependant, étant donné cette possibilité, ce serait épique puisque Cavill a déjà clairement indiqué qu’il est l’un des acteurs les plus polyvalents de l’industrie et qu’il pourrait parfaitement interpréter Captain Britain.

