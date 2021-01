Henry Cavill a repris le tournage de The Witcher saison 2 après sa blessure

Hei Poa Spray Lacté Après-Soleil 150ml

Hei Poa Spray Après-Soleil 150ml au monoï de Tahiti et à l'aloé vera, apaise durablement et réconforte la peau des sensations de tiraillements et d'échauffements. Le bronzage est prolongé et sublimé. Sa texture lactée procure un effet rafraîchissant immédiat. MONOÏ DE TAHITI D'APPELLATION D'ORIGINE (AO) : 2%