Henry Cavill a présenté un nouveau projet qui n’a rien à voir avec le jeu d’acteur

L’acteur est l’un des plus reconnus de l’industrie cinématographique, mais en dehors du jeu d’acteur, il a d’autres projets. Voir!

© GettyHenry Cavill

Petit à petit, le travail de Henry Cavill se rapproche du sommet. L’acteur a triomphé avec son interprétation de Superman, mais il a également démontré son talent avec différentes participations à des films tels que Enola Holmes et son rôle principal dans Le sorceleur. Cette série, disponible sur Netflix, est l’une des plus abouties de la plateforme et compte déjà deux saisons, mais les acteurs planchent sur la production de la troisième.

Dans cette nouvelle édition Henry Cavill va une nouvelle fois se mettre dans la peau de Geralt de Riv continuer à raconter l’histoire de ce puissant sorcier. Cependant, à mesure que les nouveaux chapitres de la série arrivent et la suite de Enola Holmes, l’acteur a de nouveaux projets à la porte. Alors qu’au milieu des rumeurs d’un retour en tant que Supermanil a précisé que son esprit est fixé sur différents emplois qui n’ont rien à voir avec le super-héros de CC.

Bien sûr, au-delà de la poursuite de sa carrière d’acteur, Henry Cavill a trouvé un autre domaine dans lequel développer son talent. En effet, via son compte Instagram, il a montré sur quoi il travaille. « Un peu dans les coulisses de quelque chose que nous avons en préparation chez No1 Botanicals. Surveillez cet espace #NewProductLaunch #DrinktoourHealth», écrit-il pour accompagner une galerie de quatre images.

Sur les clichés on le voit avec des bouteilles de la marque Botaniques No1, une entreprise qui s’occupe de distribuer des eaux pures d’extraits botaniques. De plus, sur les photos, Cavill est en train de tester la boisson et de travailler avec l’équipe de production. Bien que, pour dire la vérité, l’acteur n’ait pas complètement précisé quel est son rôle dans ce projet.

En tout cas, avec cela, il indique clairement que son travail d’entrepreneur est toujours très actif. Autrement dit, non seulement grandit en tant qu’acteur, mais joue également différents rôles dans l’industrie. Cependant, pour la tranquillité de ses fans, Cavill est toujours très inondé dans sa carrière d’acteur et pour cette 2022, il prévoit de faire différentes premières. Parmi eux, bien sûr, la suite de Enola Holmes où il partagera l’écran avec Millie Bobby Brown.

