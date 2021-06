Henry Cavill a mis fin à la malédiction de Superman

Le 5 mai, juste au moment où Henri Cavill Célébrant ses 38 ans, The Hollywod Reporter a confirmé une nouvelle que l’on voyait venir, mais que peu de gens voulaient entendre : l’acteur, interprète de Superman, avait été licencié par Warner et ne ferait pas partie de DC Extended Universe avec un géant S sur sa poitrine. Mais, malgré le fait qu’il y ait maintenant des rumeurs d’une éventuelle apparition de l’artiste en tant que super-héros bien-aimé, il n’y a toujours aucune raison de s’exciter.

C’est qu’en plus de la nouvelle non confirmée, Henri Cavill il concentre déjà sa carrière sur de nouveaux projets. Séries, films, redémarrages et live-action sont quelques-uns des emplois qui attendent désormais l’interprète et, dans la plupart d’entre eux, il sera le protagoniste, ce qui implique qu’il y a encore beaucoup de Cavill à apprécier et à voir à l’écran .

Henry Cavill a une belle route devant lui. Photo : (Getty)



Cependant, tout comme cela s’est produit lorsque son limogeage de Warner a été confirmé, de nombreux fans continuent d’être offensés par la décision que le réseau et le studio ont prise et que l’acteur n’a pas réfutée. Mais, encore, ce Un départ silencieux de la franchise aurait pu le voir mettre fin à la malédiction de Superman.

Quelle est la malédiction de Superman ?

Eh bien, il s’avère que, tout au long de l’histoire, tous les acteurs qui ont joué Superman ont subi une tragédie à la fois dans leur carrière et dans leur vie. En fait, il semble que le personnage de Clark Kent soit maudit justement par ces histoires tragiques.

L’une des théories les plus farfelues est qu’après avoir participé à Superman, beaucoup trouvent une mort prématurée, comme ce fut le cas de George Reeves qui a perdu la vie à 45 ans et plus de 20 ans plus tard, on ne sait toujours pas s’il s’agissait d’un suicide ou d’un meurtre. . D’autre part, il y a aussi le cas de Christopher Reeve qui a disparu physiquement après avoir subi une crise cardiaque à 45 ans et a passé une longue période de sa vie tétraplégique lorsqu’il a subi une chute de cheval.

Henry Cavill dans son rôle de Superman. Photo : (IMDB)



Cependant, il y a aussi ceux qui disent qu’après avoir été Superman, il n’y a pas d’autre label pour ces acteurs et, même, beaucoup ont cessé de trouver du travail. Cependant, le cas de Henri Cavill C’est totalement à l’opposé de tous les précédents comptés, puisque l’acteur est dans son meilleur moment au point que, semble-t-il, laisser DC de côté était un coup de pied pour ouvrir des portes sur d’autres chemins.