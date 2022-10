Henry Cavill a fait une confession inattendue sur The Witcher 3

Netflix

La troisième saison de Le sorceleur C’est déjà en cours et Henry Cavill vient de donner une avance inattendue. Le rencontrer.

©NetflixHenry Cavill comme Geralt de Riv

La troisième saison de Le sorceleur est en cours de fabrication. La série, mettant en vedette Henry Cavill, remporte un tel succès sur Netflix que la plateforme n’arrête pas de miser dessus. En fait, c’est pourquoi les scénaristes travaillent déjà sur les quatrième et cinquième parties. Bien sûr, on ne sait toujours pas quel sera le dernier, mais la vérité est que maintenant l’accent est mis sur ce qui est à venir et comment une nouvelle version de Geralt de Riv.

A tel point que cette fois Le sorceleur promet beaucoup plus d’adrénaline, d’émotions et de moyens d’attraper les téléspectateurs. Cependant, pour le moment, on ne sait toujours pas quand il sortira et c’est quelque chose qui tient les fans en haleine. Cependant grâce à Henry Cavill les détails sur ce qui est à venir ont commencé à être connus. De plus, récemment, l’acteur vient de faire une confession inattendue sur le rôle à venir.

Lors d’une interview sur le podcast Heureux Triste Confus Cavill a parlé des nouveaux chapitres surprenant les téléspectateurs. Bien que, tout d’abord, il ait assuré que de meilleures scènes sont à venir. « Ce que je peux vous dire, c’est que j’ai retravaillé avec Wolfgang Stegemann, que vous connaissez de son travail sur Mission : Impossible, et aussi de la scène de combat de Blaviken, qui se trouve dans l’épisode 1 de la saison 1.», a-t-il commencé à expliquer.

Plus tard, il a ajouté : «Nous avons dû faire toute une saison ensemble et travailler avec Wolfie est incroyable, c’est un coordinateur de cascades extraordinaire, un ami très proche, très talentueux.”. Mais, comme si cela ne suffisait pas, Henri a déclaré que «il y aura beaucoup plus d’action dans la saison 3” et c’est précisément ce qui a le plus surpris les téléspectateurs. Eh bien, maintenant, les nouveaux épisodes ont une chance de continuer à faire fureur.

D’autre part, Henry a également déclaré: «nous espérons que vous apprécierez notre travail car Wolfie fait vraiment quelque chose d’incroyable, il est le meilleur”. En d’autres termes, ce qui est attendu pour la prochaine saison sera un exemple clair de dépassement dans la même série. Et c’est ainsi que Netflix a l’opportunité de démontrer une nouvelle fois sa grande capacité à créer des séries fantastiques.

