Henry Cavill a déçu les fans de DC : il n’est pas apparu au Comic On de San Diego

Le retour d’Henry Cavill en tant que Superman est l’un des plus attendus par les fans de DC. Mais s’il ne se rend pas à San Diego Comic On, est-il susceptible de reprendre son rôle de Clark Kent ?

© GettyHenry Cavill

La déception est immense chez les fans de DC : Henry Cavill n’est pas apparu au San Diego Comic On lorsque le panel a été présenté Adam noir. Selon certaines rumeurs qui ont émergé au cours de la semaine, ce samedi l’acteur allait annoncer son retour en tant que Superman, mais ce n’était pas le cas. Eh bien, lors de la dernière présentation de l’étude avec le film qui mettra en vedette Dwayne The Rock JohnsonCavill a brillé par son absence.

D’après ce qui s’est passé ces derniers mois, après son limogeage de Warner Bros, Henry Cavill il envisageait son retour après une insistance du studio. Et, apparemment, Le retour épique de Clark Kent aura lieu dans Adam noir. C’est pourquoi beaucoup s’attendaient à voir à nouveau l’acteur vêtu de son costume lors de la présentation du film au San Diego Comic On, mais le panel s’est récemment terminé et il n’y a eu aucune nouvelle de lui.

Bien sûr, certaines rumeurs indiquaient que Henry Cavill n’allait pas apparaître en personne car il est en tournage à Londres Le sorceleurmais il allait faire sa grande annonce à travers une vidéo. Cependant, ce n’était pas le cas et de nombreux fans ont été complètement offensés. Même ainsi, Dwayne Johnson a généré une grande illusion avec ses paroles. Eh bien, lors de sa présentation, il a été demandé par un fan qui gagnerait un combat entre son personnage et celui de Superman.

Compte tenu de cela, The Rock a répondu: «Tout dépend de qui joue Superman”. Par ces mots, il laissait les portes ouvertes à une illusion de la part des spectateurs. A tel point que, même si son retour au Comic Con n’a pas été confirmé, beaucoup s’attendent à ce qu’il le fasse dans les mois à venir. De plus, une autre des choses qui laisse ouverte une possibilité de retour est que Cavill lui-même n’a jamais refusé de le faire.

À plus d’une occasion, Henry a avoué qu’il n’aurait aucun problème à remettre le costume. Superman à un moment donné et qu’il le ferait sans y penser car c’est un personnage qui l’a marqué. Mais, apparemment, nous devrons continuer à attendre car, encore, il n’y a aucune nouvelle que cela va se produire, du moins pas dans un proche avenir.

