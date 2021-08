Henry Cavill a avoué avoir été rejeté pour James Bond en raison de sa condition physique

Le rêve de voir Henry Cavill comme James Bond C’était plus proche qu’on ne l’imaginait et une raison inattendue l’a rendu impossible. L’acteur britannique de 38 ans a accordé une interview à Insider et a avoué qu’il avait auditionné pour le rôle, mais a tenu que a été rejeté par le directeur pour son état physique. Pourquoi ne correspondait-il pas au personnage ?

Puisqu’on sait que Daniel Craig quittera la célèbre saga après Pas le temps de mourir, Cavill est l’un des candidats pour le remplacer. Bien que le film ait une date de sortie pour 8 octobre 2021, il n’y a pas encore de confirmations officielles d’Universal Pictures. Regé-Jean Page, Tom Hardy, Sam Heughan et Idris Elba font également partie des favoris.

Henry Cavill en 2008 (Getty)



Cependant, on ignorait que l’interprète de Superman était sur le point d’incarner le personnage au début de sa carrière. Quand il avait 21 ans, il a auditionné pour le rôle et on lui a dit que c’était hors de question parce que « Je n’étais pas assez maigre pour jouer James Bond ».

@henrycavill



«C’était sa façon dure de dire:« Écoutez, mon pote, vous êtes dans un test d’écran pour Bond. La prochaine fois que vous venez, concentrez-vous beaucoup sur votre apparence. Et je n’étais pas du tout grassouillet, mais j’étais probablement en surpoids pour enlever ma chemise pour la caméra. », a déclaré la star en se remémorant ce moment où ils lui ont dit de la meilleure façon possible qu’il n’était pas apte à travailler.

Cavill a également rappelé avoir « joufflu » dans son enfance et qu’il a dû surmonter certains mandats sociaux comme pouvoir enlever sa chemise en public. Au fil du temps, il a commencé à travailler son corps et aujourd’hui, il est préparé pour les plus grands rôles. « Si je veux jouer des rôles comme Superman et Geralt de Rivia, je dois être plutôt bon. Cela prend des heures au gymnase. »ajoutée.