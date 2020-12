« Hellsing »: données que vous ne connaissez peut-être pas sur la franchise

Demander aux fans d’anime de la génération Millénaire (dont nous sommes déjà au milieu de la trentaine), il est presque certain que lorsqu’on pose des questions à quiconque sur la première série animée complète qu’ils ont vue dans leur vie, « Hellsing»Fait partie d’eux.

Et c’est cela, en laissant de côté à quel point l’adaptation anime du manga pourrait devenir source de division, le temps énorme qu’il a fallu pour terminer la série OVAS « Ultime», Son style néo-gothique et son action débridée étaient exactement ce qui donnerait le ton pour définir l’image du vampire dans l’anime contemporain (bien qu’il y ait eu d’autres influences auparavant).

Pour le meilleur ou pour le pire, cette franchise apporte une aura de nostalgie parmi ceux qui se souviennent encore Alucard et ses missions risquées au service de l’organisation secrète dirigée par Sir Integra Faribrook Wingates Hellsing, donc, à cette occasion, nous présentons quelques faits curieux sur le travail.

1.- Références à Hollywood

La série est chargée d’un grand nombre d’influences de la culture occidentale, qui penchent particulièrement vers Hollywood et ses artistes les plus importants. Par exemple, Blitz de Zorin prend de nombreux éléments de « Une vue à tuer« , Bande de la saga de James Bond dans lequel il y avait un méchant affilié aux nazis nommé Max Zorin, qui avait un énorme dirigeable.

Ce serait le moyen de transport pour « Le plus grand« Dont les maniérismes, selon le Hirano, sont directement basés sur l’acteur décédé Philip Seymour Hoffman. Le canon Vous serez, appelé Harkonnen, tire son nom du méchant de « Dune», Et son esprit est similaire à l’apparence du personnage dans le film de David Lynch.

2.- Il y avait un prequel

« Hellsing: l’aube«Est un manga généré après l’énorme succès de l’œuvre originale. L’histoire s’est concentrée sur la Seconde Guerre mondiale dans laquelle ils ont joué Millénaire, Walter dans ses jeunes années et Alucard, qui prendrait l’apparence d’un adolescent.

Après seulement six chapitres et sans aucune explication, Hirano Il a quitté le projet et bien qu’il n’ait pas été officiellement annulé, il ne le reprendra guère à ce stade. Le contenu de cette histoire a été animé en trois épisodes produits entre les épisodes 8 et 10 de « Hellsing Ultimate».

3.- Il a fallu une décennie pour terminer une série de dix volumes

Pour de nombreux fans de manga, c’est un véritable exploit que Hirano a réussi à y mettre fin. Le même auteur admettrait être un peu paresseux à diverses occasions et cela se voit complètement. Même dans la dernière ligne droite, alors qu’en théorie c’était un manga mensuel imprimé, les chapitres sont sortis essentiellement lorsque je voulais les faire et souvent ils ne comprenaient que dix pages (les règlements sont d’environ 30)

Pour mettre un peu de recul, « Hellsing« A commencé à être publié en 1997, presque en même temps que »Une pièce« de Eiichiro Oda. Tandis que Hirano en 2008, il ne contenait que 89 chapitres, Ode aurait déjà publié 500.

4.-L’auteur n’a pas aimé le premier anime

La première série animée de Hellsing présentait un dernier arc narratif de remplissage qui était en contradiction avec l’histoire du manda, car il n’y aurait pas assez de chapitres à adapter lors de sa sortie. L’histoire ajouterait des personnages complètement nouveaux, allant même jusqu’à éliminer Millénaire. Il n’est pas surprenant que Hirano n’aime pas ça.

En 2006, quatre ans après la fin de l’anime, l’adaptation d’OVAS serait réalisée sous le nom de «Hellsing Ultimate», Adaptant ainsi l’histoire du manga de manière totalement intégrée. Pourtant, certaines idées auraient plu à l’auteur, comme l’image de Alucard chargeant son arme avec ses dents.

5.- La production de «Hellsing Ultimate» n’a pas du tout été facile

La série d’OVAs était connue pour l’incohérence des calendriers de sortie entre chaque épisode, ce qui n’était pas la faute des cinéastes, mais des producteurs ou de toute personne chargée d’être au courant des licences légales de chaque épisode, à tel point qu’il y en a encore litiges juridiques sur la production.

La série a été créée par différents studios, avec le doublage de Divertissement funimation après l’abandon de Geneon. La distribution en Occident était pire, car les DVD étaient à peine sortis selon les horaires établis et Natation adulte, en charge de le transmettre en États Unis, J’oublierais de dire qu’ils n’avaient des droits que pour huit et non pour les dix épisodes.