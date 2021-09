Hellraiser : Le producteur du reboot livre ses impressions sur le projet

Après un peu plus de 30 ans à offrir au public des suites vidéo directes d’une qualité de plus en plus discutable, la franchise « Hellraiser » s’apprête à renouveler la sombre histoire des cénobites, du producteur David S. Goyer, qui a qualifié ce projet de « surprenant » et » terrifiant ».

Clive Barker a écrit et réalisé le premier volet de « Hellraiser » en 1987, une adaptation de son court roman « The Hellbound Heart », qui a jeté les bases de la mythologie sombre derrière Pinhead, qui est apparu dans les histoires ultérieures de Barker, ainsi que générer une franchise avec neuf suites.

Goyer a récemment expliqué que ce nouveau « Hellraiser », réalisé par David Bruckner, sera une histoire qui se rapproche du style d’horreur de son premier volet sans reproduire exactement les événements qui s’y déroulent.

« Je dirai que nous revenons au roman original pour le matériel, nous honorons vraiment le travail de Clive », a commenté Goyer lors d’une conversation avec Collider. « Je dirai que David Bruckner est un génie. Il filme en ce moment. Les images sont terrifiantes et incroyables et les cénobites sont impressionnants. »

Au fil des ans, Pinhead a réussi à devenir une icône d’horreur à part entière de la même manière que des personnages comme Freddy Krueger. Seulement au lieu d’être un simple meurtrier, il est en réalité une sorte de « prêtre noir » d’une dimension peuplée de cénobites, une race de série dont l’objectif est de favoriser la douleur. « Des démons pour certains, des anges pour d’autres », selon les mots de Pinhead lui-même.

La nature fantastique de Pinhead a permis à chacun de ses épisodes d’explorer l’univers de « Hellraiser » à partir d’une grande variété de perspectives, y compris le film noir avec « Hellraiser V: Inferno ». Le dernier volet de la saga était « Jugement » en 2018. Le redémarrage réalisé par Bruckner n’a pas encore de date estimée pour sa première.