Hellraiser est arrivé dans Dead by Daylight sur PS5, PS4

L’horrible aberration Pinhead de Hellraiser est arrivée dans Dead by Daylight sur PlayStation 5 et PS4, avec son propre ensemble de pouvoirs et d’avantages masochistes. Comme pour tous les jeux multijoueurs asymétriques de Killers in Behaviour Interactive, le Cenobite apporte avec lui son propre ensemble unique de systèmes, y compris une chaîne contrôlable qui peut être utilisée pour ralentir ses victimes.

Malheureusement, ce chapitre se concentre directement sur Pinhead, il n’y a donc pas de nouveaux survivants à espérer. Bien sûr, la suite unique de compétences du personnage – y compris sa capacité à bloquer le générateur avec le plus de progrès de réparation chaque fois qu’un autre générateur est réparé – devrait ajouter de nouvelles rides et défis au gameplay.