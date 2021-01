Hellpoint sur Nintendo Switch, plus près que tard, coupable

Si avec Dark Souls Remastered nous voulons plus de frustration, nous pouvons nous délecter de Hellpoint sur Nintendo Switch.

Au milieu de l’année dernière, le studio indépendant canadien Craddle Games a lancé Hellpoint sur PS4, Xbox One et PC. C’est un titre inspiré de la célèbre série Dark Souls et qui promettait de nous emmener dans une aventure sombre et terrifiante pleine de défis dans l’espace. Bien que le jeu soit passé inaperçu par beaucoup (notamment pour ses notes mitigées), ses bonnes performances permettront aux créateurs de l’emmener sur de nouvelles plateformes. Plus précisément, nous verrons Hellpoint sur Nintendo Switch et sur les systèmes de nouvelle génération: PlayStation 5 et Xbox Series X.

À l’origine, la version pour Switch avait été annoncée aux côtés de celles pour PS4, Xbox One et PC. Cependant, il a fini par être retardé indéfiniment pour des raisons de développement. Maintenant, il a été confirmé qu’il atterrira dans l’hybride du grand N le 25 février. Ceci numériquement via l’eShop de la console. Le lendemain, une version physique de celui-ci sera également publiée pour Switch et PS4.

Comme si ce qui précède n’avait pas suffi, il a également été annoncé que Hellpoint aurait des versions pour PlayStation 5 et Xbox Series X. Malheureusement, sa date de sortie n’a pas encore été définie. Bien qu’il soit assuré qu’il sortira cette année. Les deux versions auront deux modes d’affichage: Performance, qui exécute le jeu à 60 FPS et résolution 4K dynamique, ou Qualité, qui l’affichera à 30 FPS et résolution native 4K.