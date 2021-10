Hello Mary Lou: Prom Night II est une suite d’horreur étonnamment géniale

Les vieilles suites d’horreur, à l’exception d’une sélection spéciale, ont tendance à être considérées comme de mauvais films. Ils ne sont généralement pas bons, au sens traditionnel du terme, mais tout classique de l’horreur ou slasher adorable qui a engendré des suites a suffisamment de fans pour défendre les médiocres « 2 », « 3 » et au-delà. Au début des années 80, à l’apogée du slasher, des films comme Halloween et Vendredi 13 a conduit à des suites rentables, qui se sont rapidement transformées en franchises rentables, de sorte que les slashers de niveau inférieur espéraient si ambitieusement faire de même.

Vous savez, de nombreux suivis défectueux de slashers moins connus ont leur place. Les Camp de nuit les films ont tous un attrait unique et ridicule. Je suis une ventouse pour tout Massacre de la soirée pyjama. Ces jours-ci, j’examinerai toute suite d’un slasher que j’ai peut-être manqué au cas où il aurait quelque chose d’amusant à offrir. Voir « 2 » à côté de titres d’horreur à peine classiques, en combinaison avec des couvertures souvent absurdes et bâclées, rend les dormeurs faciles à ignorer.

Une suite qui pourrait échapper aux gens et ne devrait plus être Bonjour Mary Lou: Prom Night II, une suite de 1987 au numéro de Jamie Lee Curtis Soirée de bal, qui est largement considéré comme l’un des meilleurs slashers qui n’est pas Halloween, etc. Alors que le slasher canadien original du réalisateur Paul Lynch est un simple jeu de tranches et de dés, Soirée de bal II prend un angle très différent de son prédécesseur, servant une nouvelle histoire de vengeance, s’écartant de la routine slasher standard et devenant quelque chose de fantastique et de surnaturel.

C’est une surprise; un jeu visuellement amusant avec des peurs excitantes originales, des personnages bien conçus à suivre et un stock de lignes amusantes. Une histoire de possession horrible dans des vêtements slasher, Soirée de bal II n’est pas seulement génial pour une suite d’horreur, c’est un sacré bon film d’horreur.

Suivant le cadre du slasher, le réalisateur Bruce Pittman emmène un jeune groupe social dans un cadre scolaire pittoresque d’une petite ville et plonge les choses dans un monde de cauchemar étonnamment éthéré et sexuellement chargé dans un emballage brillant de la fin des années 80, où les peurs sont du matériel de mauvais rêve, les meurtres sont inventifs, et les rires et les situations étranges continuent de rouler.

Le film s’ouvre en 1957. Nous rencontrons une adolescente dégénérée et avide de sexe nommée Mary Lou Maloney (Lisa Schrage) qui entre dans une grande église intimidante et confesse fièrement ses péchés à un prêtre dans la cabine à côté d’elle. Elle admet avoir eu des relations pécheresses avec « beaucoup de garçons de l’école » et elle prétend en avoir » aimé chaque minute « . Mary Lou écrit un message « pour passer un bon moment… » en rouge à lèvres dans le confessionnal de l’église et s’en va.

Nous avons coupé au bal de promo de Hamilton High, où Mary Lou est présente avec son petit ami. Il lui offre un collier en forme de croix en guise de cadeau d’amour et s’en va prendre son coup de poing. Elle se faufile avec un autre gars pour boire de l’alcool et faire l’amour derrière un rideau. Le petit ami les confronte avec colère, mais Mary Lou ne voit aucun problème avec ses manières infidèles et lui dit: « Ce n’est pas avec qui vous venez, c’est qui vous ramène à la maison. »

Elle finit par gagner la reine du bal. Pendant son discours de remerciement, le petit ami mécontent lance un pétard sur scène et lui met le feu.

Ce que je viens de détailler, c’est quelques minutes d’ouverture presque inégalées, de Mary Lou frottant son sknkiness dans le visage d’un prêtre, à sa trompe ouvertement sur son petit ami au bal de promo, à son incendie. Juste quelques minutes c’est difficile à nier Soirée de bal II rochers.

Il passe à nos jours. On nous présente Vicki Carpenter (Wendy Lyon), une jolie lycéenne et enfant unique dans un foyer religieux strict. Elle sort avec le motocycliste Craig Nordham (Louis Ferreira), qui est le fils du directeur du lycée, Bill (Michael Ironside.)

Le bal approche et Vicki est la reine du bal, selon son petit ami Craig. Son seul concurrent est Kelly (Terri Hawkes), une fashionista coincée qui semble être largement détestée. L’amie de Vicki, Jess (Beth Gondek) est une artiste solitaire ; son autre bon ami est un crétin fou.

Vicki se promène dans le sous-sol de l’école jusqu’à une salle d’accessoires de théâtre et, pour une raison quelconque, ouvre un coffre. Comme elle le fait, une vieille photo de classe de la classe de Mary Lou en 1957, accrochée dans le bureau du principal Nordham, se fissure. Il repense à cette horrible soirée.

La copine de Vicki, Jess, est seule dans le studio d’art de l’école lorsque le fantôme de Mary Lou fait sa première apparition : une radio s’allume en jouant une vieille mélodie avec « Mary Lou » dans les paroles, et une force invisible traîne Kelly sur le sol, enveloppe un rideau autour de son cou et la pend, puis jette son corps par une fenêtre.

Vicki commence à avoir des visions obsédantes – des tableaux noirs se transformant en piscines, un cadavre faisant surface d’une cuve de liquide derrière le comptoir-repas et son cheval à bascule prenant vie. Son comportement change – Elle devient plus froide, plus en colère, plus excitée. Elle commence à séduire ses amis. Torture un prêtre local. Cerise sur le gâteau, elle embrasse son père.

Les corps s’entassent alors que Vicki devient plus étrange. Le prêtre, le Père Cooper (Richard Monette,) fait des cauchemars et décide d’agir. Le directeur Nordham fait également l’expérience de visions et assume un rôle héroïque, sentant très bien que l’esprit de Mary Lou est de retour. Tous les meurtres et la débauche et la régression de Vicki mènent à la finale au bal, une soirée électrisante où la violence s’intensifie et les effets pratiques se détraquent.

Soirée de bal II est une aventure absurde de la fin des années 80 qui a les bons éléments de slasher méchants pour s’adapter au genre et une sensibilité sauvage qui lui est propre, avec des frayeurs imaginatives et des effets pratiques soignés. Alors que Vicki est dépassée par l’esprit de la vieille Mary Lou promiscuité et irrespectueuse, nous récoltons tous les avantages amusants et le frisson visuel. D’abord, les amis de Vicki sont choisis sans intervention. Ensuite, Vicki, alias Mary Lou, commence à faire des ravages plus directement, par télékinésie. Elle brûle la bite d’un professeur avec un bec Bunsen, et écrase un casier dans lequel son amie se cache d’elle. À ma grande surprise et à celle de n’importe qui, Soirée de bal II a quelques grands morceaux d’horreur originaux, du genre fantastique, qui se sentent inspirés par Cauchemar sur la rue Elm mais avoir une place authentique dans un tel véhicule.

Dans l’une des visions terrifiantes du directeur Nordham, il regarde un véhicule sombre traverser le couloir de l’école; des personnages sur la banquette arrière le fixent et du sang jaillit de son front.

La scène où le cheval à bascule de Vicki prend vie pour la première fois est un excellent affichage d’effets pratiques et une riche pièce d’horreur. Ses draps se resserrent autour d’elle, les yeux du cheval deviennent rouges, il serre les dents et il prend vie. Bruce Pittman n’avait pas une longue histoire d’horreur avant de diriger cette suite de slasher surnaturel étrangement tardive, mais il sert une bonne dose de chocs, y compris plusieurs morceaux de cauchemar et des tueries astucieuses qui vous feront sourire avec un plaisir impressionné.

Ce qui est tout aussi vital que le talent d’horreur, c’est que Pittman a une maîtrise du drôle ironique. Soirée de bal II est une comédie aussi drôle qu’une horreur divertissante. Le film démarre avec un bang hystérique, et les lignes dignes de rire et les situations étranges ne cessent de venir.

Peut-être qu’une fille nue pourchassant son amie dans les vestiaires de l’école pour tenter d’avoir des relations sexuelles n’est pas votre marque d’humour. Peut-être que cette même fille qui séduit son père n’est pas non plus votre tasse de thé. Si c’est le cas, Soirée de bal II C’est peut-être juste une ordure pour vous, mais c’est drôle pour le reste d’entre nous, les malades.

Je ne peux pas appeler cela un classique de l’horreur, et je ne peux pas non plus faire une remarque d’éloge d’horreur comme, « Soirée de bal II est du carburant de cauchemar ! » Pittman et les acteurs ne travaillent pas pour vous effrayer, mais vous serez émerveillé par une grande partie de l’horreur. Vous vous amuserez à être aspiré dans ce monde adolescent innocent qui devient rapidement un cauchemar hallucinatoire, où le fantôme vengeur d’un maniaque narcissique assoiffé de sexe essaie d’avoir des relations sexuelles et de tuer tout le monde. Soirée de bal II est divertissant en tant que film de tueur fou, mais c’est une horreur fantastique amusante en plus de cela. Ses thèmes anti-religieux sont agréablement exploiteurs et de mauvais goût. Il n’y a pas de slash horrible, mais Pittman nous donne de nouveaux types de kills et de visuels à gogo. En plus de cela, il maintient un fort penchant pour les blagues alors que la terreur inventive est à l’œuvre.

Finalement, Soirée de bal II est un joyau super créatif d’un suivi de ce qui était un slasher standard. Bien sûr, Jamie Lee Curtis s’est peut-être solidifiée en tant que « Scream Queen » dans Soirée de bal, et strictement en tant que slasher, le film original est un bon film. Soirée de bal II, cependant, va là où vont si peu de suites. Il jette les éléments de base de son prédécesseur, prend un nouveau chemin, augmente la folie et s’amuse beaucoup avec lui-même. C’est peut-être l’une des meilleures suites d’horreur; sûrement l’une des meilleures suites d’un slasher. Il est temps que nous arrêtions de le traiter comme si c’était un film appelé Soirée de bal II. Vous pouvez consulter Bonjour Mary Lou: Prom Night II, et l’original Soirée de bal sur Paon.

