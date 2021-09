Hello Kitty rejoint Super Monkey Ball: Banana Mania en tant que personnage DLC Premium

Sega Super Monkey Ball : Banana Blitz HD Switch

Sorti initialement en 2006 sur Nintendo Wii, Super Monkey Ball : Banana Blitz revient en version HD pour notre plus grand bonheur ! Découvrez ou redécouvrez l'un des meilleurs épisodes de la série remasterisé en HD ! Faites la course sur plus de 100 niveaux hauts en couleurs et défiez vos amis avec 10 minis jeux parmi les préférés des fans de la série ! Un jeu frais et sympathique que l'on ne peut que vous conseiller. Et n'oubliez pas, Sega c'est plus fort que toi !