Hellfest annonce son édition 2021 et exige des garanties du ministère français de la Culture | 45S

On pensait que 2021 apporterait une image plus claire de ce que serait la réactivation de l’industrie musicale (concerts, festivals à grande échelle, etc.). Cependant, la probabilité de retour à la normalité spectacles en direct, il semble encore flou. Cela représente une grande menace pour les centaines de milliers de personnes dans le monde qui travaillent dans ce domaine et pour les entreprises organisant ce type d’événements.

C’est très clair pour l’organisation du plus grand festival de France et l’un des plus importants au monde: le Hellfest en plein air, au moyen d’une lettre adressée au ministre de la Culture du pays gaulois, publiée dans ses réseaux officiels, l’organisation demande que des mesures soient prises à cet égard puisqu’elle veut garantir la réalisation de l’édition 2021 de l’événement, avec une date prévue du 18 au 20 Juin de cette année.

La longue lettre indique que le festival travaille sur sa prochaine édition depuis le 4 janvier de cette année, malgré le fait que la situation en France n’offre pas la certitude d’effectuer des présentations cette année. Hellfest souligne qu’ils sont prêts à prendre ce risque afin d’organiser un festival de qualité comme il le fait année après année.

Poursuivant la lettre, ils rappellent que la nécessité de reprendre leurs fonctions d’organisation est due au fait qu’ils n’ont reçu aucune subvention économique du gouvernement français pour pouvoir faire face à cette pandémie.

« … nous n’avons pas le privilège de recevoir d’importantes subventions publiques pour l’organisation de notre événement (0,1% de notre budget) … Étrange paradoxe: Hellfest, grâce à la générosité et à la solidarité de son public, est le seul événement qui a réussi récolter 200 000 € de dons et pourtant ce sera celui qui recevra le moins d’aide de l’Etat! « Organisation du Hellfest Open Air Festival

Arguments pour la réalisation du festival

Les organisateurs soutiennent que la saison estivale, l’arrivée du vaccin et le fait que le festival se déroule en plein champ souffrent de raisons pour donner à l’événement un «feu vert». Et non, ils ne parlent pas d’un festival avec distanciation sociale ou quelque chose de similaire. Hellfest veut recevoir les 60 000 personnes qui reçoivent annuellement dans chacun des 3 jours que dure le festival.

«… Avec moins de pression hospitalière, combinée à une période estivale où ce virus est connu pour être moins virulent, est-il envisageable d’envisager la célébration de nos méga événements?… La réponse que nous attendons de vous (en référence au ministre) Ce n’est pas si les festivals pourront assister l’été prochain à des festivals de qualification réduite, assis, en zone verte et respectant tout couvre-feu. Nous voulons savoir si 60 000 personnes par jour peuvent venir à Headbanger debout, à l’extérieur et sans distanciation sociale, en écoutant un vieux rock ‘n’ roll!

Hellfest clôture cette lettre en disant qu ‘ »ils ne prétendent pas être des spécialistes en matière médicale » mais qu’ils considèrent que la situation justifie déjà un retour aux spectacles. Ils clôturent cette lettre controversée par la phrase: «… il nous semble que protéger ce n’est pas seulement interdire».

Vous pouvez voir la lettre postée par Hellfest ci-dessous: