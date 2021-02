Hellfest 2021 est annulé et de nouvelles conditions sont lancées pour l’édition 2022 | 45S

Un autre est tombé au milieu de cette crise mondiale. Il a été annoncé que l’édition 2021 du Hellfest a été annulée en raison de la pandémie de Covid-19 qui continue de sévir dans le monde et semble ne pas avoir de fin malgré le fait que le plan mondial de vaccination est déjà en cours.

Par une déclaration sur les réseaux sociaux, l’organisation a informé son public des raisons pour lesquelles le festival français a été annulé et a annoncé les nouvelles orientations pour son édition en 2022.

«Compte tenu de l’incertitude de la prochaine situation sanitaire et des dernières réglementations gouvernementales pour les festivals, nous sommes contraints d’annuler l’édition 2021 du Hellfest, qui aurait lieu les 18, 19 et 20 juin. Son incroyable mobilisation il y a quelques semaines a alerté l’opinion publique et les médias sur le fait que tout un secteur souffre du poids de cette crise sanitaire (comme beaucoup d’autres) », a-t-il déclaré.

«De ce fait, l’Etat a réagi rapidement et nous avons pu avoir une rencontre virtuelle avec des personnes du ministère de la Culture et des personnes d’autres festivals français. D’abord pour expliquer notre situation, puis demander des réponses, sinon des solutions, pour pouvoir organiser des festivals en toute simplicité cet été. Lors de la rencontre «finale» qui a eu lieu ce jeudi 18 février, le verdict est tombé: les festivals d’été seront autorisés mais avec des conditions draconiennes: 5 000 personnes assises avec distanciation sociale. Cela sera certainement plausible pour de nombreux événements de musique classique, de danse, de théâtre et autres qui peuvent être adaptés. Mais pour nous, ces critères nous empêchent d’organiser notre événement en 2021, ce qui nous oblige à reporter à nouveau notre édition anniversaire », récite le billet.

De plus, les nouvelles conditions sont indiquées au cas où vous souhaiteriez assister à l’édition 2022 ou si vous avez déjà votre billet.

»Comme l’année dernière, nous vous suggérons de conserver votre billet acheté en 2020 et qu’il était valable pour Hellfest 2021 dans un endroit sûr. Votre pass sera valable pour l’édition 2022, qui se tiendra les 17, 18 et 19 juin 2022. Vous n’avez rien à faire si vous souhaitez conserver votre billet. Ce choix solide lui permettra d’accompagner pleinement l’association Hellfest Productions dans la préparation de sa future édition en 2022 ».

Espérons que la situation s’améliore et que bientôt cette urgence sanitaire se termine pour que nous puissions profiter des événements que nous aimons tant.