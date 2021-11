« Hellbound » surpasse « Squid Game » en popularité mondiale sur Netflix

La Corée du Sud a commencé à se positionner ces dernières années comme une source majeure dans l’industrie du divertissement. Après avoir conquis le jeune public à travers la musique (EXO, BTS, Black Pink), des séries comme « Squid Game » ont réussi à se présenter comme de véritables phénomènes culturels.

Netflix a de nouveau réussi à positionner une série sud-coréenne à la première place de la popularité mondiale sur la plateforme. « Hellbound » est un drame surnaturel dans lequel l’humanité fait face à l’apparition d’entités surnaturelles qui condamnent les gens à l’enfer, tandis qu’un groupe religieux définit cet événement comme un exemple de « justice divine ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Cowboy Bebop : Ein joue dans une compilation attachante de bloopers

Après sa première le samedi 20 novembre, la société d’analyse FlixPatrol, « Hellbound » est à la première place de la liste des séries Netflix les plus populaires au niveau du lieu, dépassant ainsi la séquence de 46 jours consécutifs dans ce « Suquid Game » est resté dans cette position, passant à la deuxième place.

« Hellbound » a également occupé une première place dans diverses régions telles que la Corée du Sud, le Mexique et la Belgique, en plus de rester dans les trois premiers aux États-Unis, au Canada et en Allemagne. Avec « Squid Game » et « The King’s Affection », elle se classe parmi les trois séries sud-coréennes les plus populaires au monde, qui figurent dans le Top 10 mondial.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Wirtcher: Blood Origin » a terminé son tournage

Flixpatrol a présenté depuis le début de cette année une augmentation considérable de la consommation de séries sud-coréennes via Netflix, un phénomène qui a commencé à travers des séries de comédie romantique telles que « Hometown Cha-Cha-Cha » ou le programme mystère « My Name ».

Il est encore trop tôt pour parler d’une deuxième saison pour « Hellbound ». Pendant ce temps, Hwang Dong-hyuk, le créateur de « Squid Game », a confirmé qu’il travaillait sur les scripts pour une deuxième saison, reconnaissant qu’il y avait une grande pression pour surmonter le grand succès de son premier opus.