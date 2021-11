Hellbound Creator taquine les plans de la saison 2

Suite au succès de Jeu de calmar, Netflix a de nouveau puisé dans davantage d’offres du pays asiatique avec son nouveau thriller de science-fiction sombre Enfer. La série teintée d’horreur commence à peine que des démons géants font irruption dans le centre de Séoul et torturent à mort un pauvre membre du public. Si cette ouverture n’attire pas votre attention, alors vous n’êtes clairement pas au bon endroit, et une fois de plus nous sommes dans le genre de territoire sinistre que le cinéma asiatique fait si bien, et bien sûr cela signifie qu’une deuxième saison du créateur Yeon Sang -ho arrive.

Yeon a reçu une renommée internationale pour ses thrillers basés sur les zombies Train pour Pusan et Péninsule, et similaire à la façon dont le premier d’entre eux a été précédé d’un prequel animé, intitulé Gare de Séoul, Hellbound provenait d’une source animée. Après avoir commencé sa vie en tant que film d’animation en deux parties, l’idée a ensuite été étendue à un webtoon sur la plate-forme numérique coréenne Naver, et est maintenant l’adaptation en direct qui se trouve au sommet de la meilleure série en langue non anglaise de la plate-forme de streaming.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Enfer se déroule dans une réalité alternative où des anges rendent visite à ceux qui ont mal agi et les informent de leur mort imminente, qui arrive aux mains de démons bestiaux qui arrivent sur terre dans le but exprès d’exécuter la peine de mort violente et gratuite. Dans le mélange se trouve un groupe d’individus formant le culte The New Truth, dirigé par le grand maître Jeong Jin-soo, qui soutient pleinement les démons meurtriers.

S’adressant à Variety, Yeon a été interrogé sur son désir précédent de développer un « Yeoniverse » qui engloberait son travail, et si cela aurait une incidence sur son avenir avec Netflix et la deuxième saison de Enfer. Par l’intermédiaire d’un traducteur, il a déclaré :

« Je dirai que c’est vrai, le processus de travail avec Netflix a été très agréable de mon côté. Ils étaient tout à fait d’accord et liés à ma vision créative, mais ils ont également créé un environnement où je n’avais pas à penser à autre chose en plus de me concentrer sur ma créativité en termes de distribution ou quand ou comment sortir la série.Parce que Hellbound est basé sur les webtoons originaux, mon partenaire Choi Kyu-Seok et moi avons décidé que l’histoire par la suite serait racontée d’abord à travers le webtoon et , quant à savoir si nous voudrions en faire une autre série d’action en direct, c’est quelque chose sur lequel nous aurons besoin de discussions plus approfondies. Comme vous le savez, nous venons tout juste de publier la saison 1 de Hellbound et nous n’avons donc pas eu le temps de discuter ce problème avec Netflix. Je dirais donc que c’est quelque chose sur lequel nous devons discuter davantage. »

C’est certainement un signe révélateur de la différence entre les attitudes orientales et occidentales en ce qui concerne le monde de la télévision et du cinéma. Les franchises américaines cherchent généralement à sortir de plus en plus d’épisodes et de suites dans un court laps de temps, tandis que les deux avec Enfer et Jeu de calmar, leurs créateurs ont clairement indiqué qu’ils créeraient de nouvelles saisons, mais à leur rythme. À son tour, cela pourrait bien expliquer pourquoi tant d’offres en provenance d’Asie ont fait mouche, et ne fait que nous faire attendre avec impatience la prochaine grande chose à venir du sol coréen.





La bande-annonce de Mother/Android a une enceinte Chloë Grace Moretz combattant une guerre de l’IA sur Hulu La nouvelle bande-annonce de Hulu pour Mother/Android nous emmène dans une aventure de science-fiction pour échapper à l’apocalypse mortelle de l’IA.

Lire la suite





A propos de l’auteur