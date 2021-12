Hellbound aura-t-il la saison 2 sur Netflix ?

Telesystem DECODER DIGITALE TERRESTRE CON ANDROID IP TS UP DVB-T2 HEVC Netflix Dazn Tim Vision Infinity Disney+

Trasforma il tuo vecchio televisore in uno Smart TV Gli Smart Box TS UP T2HD e TS UP T2HEVC sono pronti a ricevere i nuovi canali digitali terrestri DVB-T2 HEVC 10 bit, ma anche i migliori servizi di streaming disponibili su Android™ 9 AOSP. I film e le Serie TV del momento, l'intrattenimento ed il grande sport saranno sempre disponibili online, in diretta o in modalità on demand, grazie alle app scaricabili gratuitamente. EShare app Puoi controllare TS UP con il telecomando in dotazione ma, effettuando l'accoppiamento con smartphone o tablet, sbloccherai tantissime funzioni avanzate: la riproduzione dei contenuti multimediali da un dispositivo mobile sullo schermo del TV, il controllo diretto di tutte le app di TS UP direttamente da tablet, il mirroring dello schermo e della videocamera dello smartphone, il mouse… scopri queste ed altre funzioni installando l'app gratuita EShare disponibile per iOS e Android. Caratteristiche tecniche CPU QUAD-CORE 64bit S805Y-B OS Android™ 9 AOSP GPU