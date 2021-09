Hellbound apporte le train à la série d’horreur surnaturelle du réalisateur de Busan sur Netflix en novembre

Netflix a annoncé la date de sortie de sa série d’horreur surnaturelle très attendue, Enfer. Fort du succès de Jeu de calmar, qui est sorti la semaine dernière avec un tonnerre d’acclamations, Netflix espère épater à nouveau le public avec une autre série coréenne passionnante. Créé par le directeur de Train pour Pusan, Yeon Sang-ho,Enfer voit des êtres diaboliques descendre du ciel et condamner les gens à l’enfer tandis qu’un détective, un avocat et un journaliste enquêtent sur les incidents, les reliant à un mystérieux chef de secte.

Après un mois de spéculation, Enfer a enfin une date de sortie. Les fans attendent le suivi de Sang-ho pour Train pour Pusan et sa suite décevante sera témoin d’action, d’horreur et d’un drame procédural policier perspicace lorsque Enfer premières sur Netflix le 19 novembre 2021. Netflix a publié une bande-annonce annonçant la date de sortie lors de son récent événement mondial des fans TUDUM. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous.

La bande-annonce est la même que celle publiée plus tôt ce mois-ci, bien qu’un peu plus longue. Il s’ouvre sur un homme à la télévision racontant comment les anges apparaissent dans le ciel, citant le nom d’un « destinataire » et prophétisant leur mort. Il poursuit ensuite en révélant que « le moment venu, les Exécuteurs de l’Enfer accompliront la prophétie ». Nous apercevons ensuite un homme anxieux dans un restaurant, vérifiant l’heure alors qu’une musique menaçante joue en arrière-plan. Un coup et un boum soudain, trois démons sombres et fumants apparaissent de nulle part. Après une brève poursuite, les démons coincent l’homme et drainent son âme, ne laissant qu’un cadavre carbonisé. Et selon les premières critiques, Enfer comportera des tonnes de scènes aussi intenses et bien plus encore.

Netflix a également publié le synopsis de l’intrigue suivant pour la série : « Des êtres surnaturels livrent des condamnations sanglantes, envoyant des individus en enfer et donnant naissance à un groupe religieux fondé sur l’idée de la justice divine. »

Toute la série se concentrera sur la façon dont ces événements étranges sont liés à la montée d’une secte religieuse appelée New Truth. Yoo Ah-in (Brûlant, #vivant) incarne le chef de la secte, Jung Jin-soo, tandis que Yang Ik-june (À bout de souffle) joue un détective veuf Jin Kyung-hoon avec Park Jung-min (Le temps de chasser) jouant un journaliste et Kim Hyun-joo (Pantoufles de verre) jouant l’avocat des soi-disant pécheurs. Yeon Sang-ho a développé la série avec Choi Gyu-seok basée sur le webtoon du duo L’enfer.

Ceux qui s’attendent à des peurs sournoises et à de la violence ne seront pas déçus par Enfer, mais ce n’est que la pointe de l’iceberg. Enfer adopte une approche non conventionnelle pour développer sa prémisse intrigante, et comme le webtoon, ce sera une histoire chargée d’émotion sur la survie au chaos social. La série sera un drame d’enquête avec des commentaires pointus sur le paysage social de la Corée. Et gardez à l’esprit que les mystérieux démons ne sont pas les seuls monstres de la série. Comme le montre la bande-annonce, les gens sont loin d’être utiles, la plupart d’entre eux choisissant d’enregistrer l’incident sur leur téléphone au lieu d’aider. La cupidité, les sectes, la foi aveugle et la violence aveugle sont quelques-uns des thèmes Enfer va s’attaquer.

Enfer présenté en première au Festival international du film de Toronto 2021 avec des critiques majoritairement positives. La série sera également projetée au 26e Festival international du film de Busan et au BFI London Film Festival avant d’être diffusée sur Netflix à partir du 19 novembre. N’oubliez pas de la découvrir. Cette nouvelle faisait partie des nombreuses nouvelles annonces de TUDUM.

Sujets : Netflix, TUDUM