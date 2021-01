"Hellblade"-Les fabricants montrent un nouveau jeu qui semble extrêmement réaliste

Ninja Theory, les développeurs de la série « Hellblade », ont donné un premier aperçu de leur nouveau jeu d’horreur psychologique « Project: Mara ». L’ensemble du jeu doit se dérouler dans un seul appartement et les développeurs mettent un accent particulier sur des graphismes réalistes. Les textures, les effets de lumière et les surfaces des objets devraient presque ressembler à la réalité.

Dans une vidéo de quatre minutes, le directeur de la création et co-fondateur Taneem Antoniades parle de l’ambitieux «Projet: Mara». Il explique que l’un des principaux objectifs est la réplique parfaite d’un appartement existant.

À cette fin, les promoteurs ont obtenu divers échantillons de matériaux de l’appartement, les ont photographiés dans différentes conditions d’éclairage et les ont scannés en trois dimensions. Ils ont ensuite utilisé les données pour développer des shaders procéduraux et des cartes détaillées avec lesquelles les objets peuvent être reproduits de manière presque réaliste.

« Projet: Mara » aura même des ordures générées de manière procédurale

Ce travail intensif avec la matière a également influencé sa vision des objets, explique Antoniade. « C’est vraiment drôle ce qui se passe lorsque vous regardez un matériau d’aussi près que l’œil humain le permet. Les choses qui semblent plates de loin sont maintenant tridimensionnelles. Vous pouvez voir les détails, les bords, les peluches et la saleté. Vous voit toutes sortes de choses qui sont de la géométrie 3D », rapporte le directeur créatif.

Ce qu’il entend exactement par là devient clair à partir d’un gros plan d’un simple tapis. Différentes décolorations peuvent être vues de loin. Lorsque vous effectuez un zoom avant, il devient clair de quoi est réellement fait le tapis virtuel: nous voyons de minuscules fibres de différentes hauteurs, profondeurs et formes – comme dans la réalité.

Antoniades dit que l’équipe attache une grande importance aux petits détails. La saleté, la poussière, les cheveux et les peluches ne sont pas seulement des textures sur les surfaces du jeu, elles sont générées de manière procédurale. Dans la vidéo, nous voyons ensuite des sols recouverts de cheveux et de miettes, des éviers rayés et calcifiés et une plaque de cuisson graisseuse.

L’intrigue du « Projet: Mara » est toujours un secret

Ninja Theory n’a pas encore révélé ce que sera le jeu d’horreur « Project: Mara ». Jusqu’à présent, nous savons seulement que l’action n’aura lieu que dans l’appartement. Un jeu d’horreur qui ne se déroule que dans une seule pièce? C’est déjà arrivé!

C’est vrai, le classique « Silent Hill 4: The Room » se déroule presque exclusivement dans l’appartement du protagoniste Henry Townshend. Il se réveille un jour et ne peut plus quitter son appartement. À la recherche d’une issue de secours, Henry trouve divers trous dans son appartement, qui ne mènent pas à sa liberté, mais à des mondes effrayants.

Il reste à voir si nous devrons également fuir notre appartement extrêmement réaliste dans « Projet: Mara ». La date de sortie du jeu n’est pas encore connue. Puisque Ninja Theory appartient aux Xbox Game Studios, une sortie pour les consoles Xbox et PC est attendue.