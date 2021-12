Hellblade 2: Senua’s Saga surprend avec une bande-annonce de gameplay cinématographique

La boucle est bouclée : il y a deux ans, le studio de développement britannique a démissionné Théorie des ninjas sur la scène du Microsoft Theatre de Los Angeles lors des Game Awards 2019 la suite de son titre Hellblade : le sacrifice de Senua au.

Ensuite, il est resté silencieux sur le successeur avec le nom Hellblade 2 : la saga de Senuajusqu’au très attendu le 9 décembre 2021 sur la même scène Bande-annonce avec un aperçu du gameplay a été présenté.

Ce n’est pas une cinématique – c’est du gameplay !

Entre la remise des prix du Meilleur jeu indépendant et l’annonce de Eclipse de Star Wars est devenu la nouvelle aventure de Héroïne Senua présenté.

Journaliste de jeux informatiques et animateur de la TGA Geoff Keighley présente ce qui a traversé la plupart des esprits après avoir regardé la bande-annonce :

« Quand j’ai vu ça, je n’arrivais pas à croire que c’était un vrai gameplay. Mais c’est tout ! »

Avec cette déclaration, il a de grandes attentes pour la première suivante.

Un nouveau niveau d’immersion cinématographique

La bande-annonce montre le protagoniste Senua entrant dans une grotte avec un groupe de guerriers. Là, ils découvrent un créature redoutable avec laquelle une lutte sauvage éclate. Lorsque l’être rencontre enfin l’héroïne, la performance se termine par un Suspensece qui suggère un lien entre Senua et l’inconnu.

Les six minutes sont mises en scène par des prises de vue dramatiques et un changement rapide de l’angle de prise de vue. Seuls les paramètres dans la perspective du poursuivant laissent Senua comme Avatar à la troisième personne d’un jeu informatique. Surtout que HUD manquant (affichage tête haute) contribue à une flou transparent de la cinématique et du gameplay interactif à.

Comme dans le prédécesseur, les émotions expressives de Senua sont les uvre de l’actrice Melina Juergens Grâce à.

Keighley décrit « Hellblade 2 » comme un « Nouveau niveau d’immersion cinématographique » et enfin confirme à nouveau : « Ce n’est pas une cinématique – C’est du gameplay ! » Le studio de développement Ninja Theory confirme également sur YouTube sous leur vidéo qu’il s’agit bien Scènes de jeu actes.

L’Action-Adveture apparaît exclusivement pour PC et Xbox Series X/S et fait partie du Passe de jeu être. À la Date de sortie de « Hellblade 2: Senua’s Saga », cependant, aucune information n’a été donnée.

Les récompenses du jeu 2021 peut complètement s’ouvrir Youtube à reprogrammer. Vous pouvez également trouver un résumé ici Aperçu avec tous les jeux en vedette le spectacle en direct de près de quatre heures.