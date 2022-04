Hellblade 2: le développeur s’extasie sur la grande équipe et l’excellente qualité du jeu

Après Théorie des ninjas avec une touche cinématographique Bande-annonce de gameplay enthousiaste, l’un des développeurs de Hellblade : le sacrifice de Senua et La saga de Sanua : Hellblade 2 dans une interview avec Vandal.

Du Concepteur de système de combat par Hellblade, Juan Fernándezlaisse beaucoup d’une part autocritique voir à travers, mais parle également à l’équipe Hellblade de l’autre côté grande louange hors de.

Coopération avec Ninja Theory

Juan Fernández a déjà été intégré à l’équipe pour le développement du premier volet de la saga à améliorer le combat dans le jeu.

En tant que l’un des deux designers, il était seule responsable des combats de Senua, de la conception des ennemis et des boss, de la préparation des arènes de combat, de l’IA et d’une partie de la caméra et de la navigation.

L’équipe elle-même venait juste de sortir à l’époque 15 membres qui a fait le meilleur usage possible des ressources limitées disponibles.

« J’ai eu beaucoup de chance de faire partie d’une très bonne équipe. Ils avaient des animateurs incroyables et de très bons programmeurs de gameplay.

Dans le développement soit lui mains libres été laissé et Fernández est sorti à tout moment entre de bonnes mains et les soutiens feutre. Grâce à un bon travail d’équipe et à un échange animé, il a été possible de travailler sur le jeu rapidement et efficacement.

Dans Hellblade 2, soyez le barre encore plus haute créé pour montrer que beaucoup peut être accompli à petite échelle.

« Nous sommes plus nombreux que le premier Hellblade, mais la qualité que nous offrons par rapport à l’équipe derrière est tout simplement époustouflante par rapport à des jeux similaires. »

Nouveau système de combat dans Hellblade 2 ?

Le développeur dévoile également un peu de son travail sur Hellblade 2. Fernández aime l’approche unique du jeu.

Il y aura bien sûr des influences de la première partie, mais soit que se concentrer dans la suite nouvelles influences été posé. Cela s’applique aussi à eux expérience de combat.

Juan Fernández n’est pas autorisé à révéler des détails sur le jeu et le système de combat, mais dans l’interview, il parle d’éléments qu’il a trouvés dans « Hellblade : Senuas Sacrifice ». disparu pour avoir. Il était le moins content de ça manque de variété d’ennemis a été.

De plus, il n’aimait pas qu’il n’y ait aucun moyen de combat à distance donné. De plus, selon Fernández, que Équilibrer les systèmes de difficulté ne correspondait pas de manière optimale et la vie des adversaires était donc trop élevée.

Le développeur pense que la conception de l’ennemi est la raison pour laquelle les joueurs ne peuvent pas faire cela Moveset par Senua avec sa grande variété d’attaques et de combos à peine utilisé pour avoir.

De cet avis on peut rapidement conclure que le game designer Juan Fernández a repris tous ces aspects dans Hellblade 2 et a certainement amélioré l’un ou l’autre de manière significative.

Nous pouvons donc être curieux de savoir quels adversaires nous rencontrerons dans la deuxième partie de la saga et à quel point leur moveset sera diversifié.