Comme en août 2017 Hellblade : le sacrifice de Senua sont apparus, les critiques et les communauté de jeu d’accord : c’est un vrai cracker ! raison de l’exubérance hymnes de louange n’était pas seulement une atmosphère dense mais aussi les superbes graphismes de la surprise frappée par Théorie des ninjas. Le successeur est dans les starting-blocks et, selon les développeurs, devrait être partie 1 « comme un jeu indépendant faire paraître.

Le directeur du jeu Hellblade 2 : Senua’s Saga a de grandes attentes

La suite d’un hit surprise réussi, comme ça Hellblade : le sacrifice de Senua la programmation peut être une tâche ingrate. Après tout, la hauteur de chute est d’autant plus élevée. Au studio de développement Théorie des ninjas mais il semble y avoir accord sur cette tâche Hellblade 2 : la saga de Senua pouvoir le faire avec brio.

Encore plus. L’exclusivité pour le Xbox série X et Xbox série S Le vendeur de système qui s’affiche devrait faire de l’ombre à son prédécesseur. Car cela devrait être fort Directeur du jeu Tameem Antoniades entre autres, le budget beaucoup plus élevé et l’ambition associée de toute l’équipe. dans une Interview au NME il a dit:

« Le but de Hellblade 2 n’est pas de le perfectionner, mais de créer une expérience plus crédible et raffinée. »

De plus, Antoniades souligne que le différences graphiques entre la partie 1 et la partie 2 sera significative :

« Je pense que Hellblade 2 fera ressembler Hellblade à un jeu indépendant. »

Hellblade: Senua’s Sacrifice était un jeu indépendant

La comparaison des Antoniades a été faite par le communauté indépendante pas reçu avec beaucoup de joie. Au lieu de cela, vous lui avez appris directeur de jeuque c’est à Hellblade : le sacrifice de Senua en fait un vrai titre indépendant actes.

En dehors de cela, de nombreux fans indépendants ont trouvé la déclaration du développeur désobligeante pour le genre dans son ensemble. Par exemple, Stephen Danton a écrit sur studio indépendant 2 Ton Games sur Twitter :

« Quel terrible choix de mots. Surtout avec tant de beaux jeux indépendants innovants et artistiques.

« Je pense que Hellblade 2 fera ressembler Hellblade à un jeu indépendant. » Quel terrible choix de mots. Surtout avec tant de jeux indépendants beaux, innovants et astucieux. 👎 https://t.co/dNIFjvP1gg – Stephen Danton (@2TonStudios) 9 février 2022

Qu’il en soit ainsi. Ce qui est certain, c’est que nous Hellblade 2 : la saga de Senua s’attendait probablement à un très bon jeu avec une probabilité assez élevée. Malheureusement, lorsque nous allons à nouveau marcher péniblement dans le monde sombre des mythes nordiques avec l’éponyme, Senua est toujours dans les étoiles.