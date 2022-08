Hell Pie est un horrible jeu de plateforme 3D que vous avez peut-être manqué

Les gens ont débattu d’un sujet philosophique de base depuis la nuit des temps qui est parfois posé dans un jeu. Par exemple, poser des questions du type : « Quelle est la meilleure méthode pour atteindre le sommet de cette imposante fontaine de caca liquide, et pourquoi est-ce en se balançant d’un gros chérubin sur une chaîne ? »

Hell Pie vous place dans les sabots compétents de Nate, le démon du mauvais goût, et combine un jeu de plateforme 3D étonnamment habile avec un camion à benne plein d’humour sexiste. Nate a la tâche ardue de rassembler les ingrédients pour la tarte d’anniversaire du seigneur des ténèbres après avoir reçu un appel de son patron strict mais cool, Satan, au milieu d’une journée bien remplie.

Nugget, votre chérubin dévoué, vous aide dans cette corvée. Il est principalement obéissant parce que vous le reliez et l’utilisez comme un grappin charnu pour se balancer à travers le monde et frapper des adversaires.

Les quatre énormes niveaux sont un véritable repaire de collectionneurs et d’objets empaillés jusqu’aux ouïes. Il y a aussi des cornes pour aider Nate à franchir les barrières ou à éclairer son chemin, des chats dorés qui ouvrent de nouvelles sections en enfer et les composants révoltants de la tarte elle-même. De plus, des boîtes de nourriture étranges peuvent alimenter Nugget et accéder à de nouvelles techniques de traversée.

Tout cela est basé sur l’hypothèse que vous pouvez aller au-delà des nombreuses fontaines de sang, d’excréments, de blagues grossières et de tampons usagés.

Hell Pie est un jeu techniquement excellent, similaire au Binding of Isaac avant lui, mais il peut être un peu difficile de le suggérer à vos amis.

Ayant tout cela, c’est amusant jusqu’à ce que vous vous permettiez de vous sentir à l’aise dans la piscine tiède de l’esthétique Hell Pie, définitivement entièrement remplie d’urine.

Se balancer est agréable, tout comme utiliser un chérubin pour écraser des adversaires, et la photocopieuse du bureau du démon du mauvais goût sort de nombreuses copies avec des bites dessus. Puisque c’est le cas.