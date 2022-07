« Hell of a Summer »: nouvelle comédie d’horreur réalisée par Finn Wolfhard

Prêt à quitter le monde à l’envers et à monter dans le fauteuil du réalisateur. finn loup-garouacteur principal de la populaire série »choses étranges », sera co-réalisateur d’une nouvelle comédie d’horreur avec billy brique. En plus de la co-réalisation, Wolfhard a également écrit le scénario avec Bryk et tous deux participeront au film de la même manière. L’intrigue du film, qui est actuellement connu sous le nom de »L’enfer d’un été », n’a pas encore été révélé.

Bien que « Hell of a Summer » marquera les débuts de Wolfhard en tant que réalisateur, il a précédemment co-réalisé et co-écrit un clip vidéo intitulé « Spendtime Palace: Sonora ». En 2020, Wolfhard était le seul scénariste / réalisateur d’un court métrage intitulé » Night Shifts », mettant également en vedette Bryk. Actuellement, Wolfhard est devenu très populaire sur les écrans de tous les foyers et cinémas.

À la télévision, il est surtout connu du public pour avoir incarné Mike Wheeler dans »Stranger Things » de Netflix, qui vient de sortir sa quatrième saison. Sur grand écran, il a joué le rôle de Richie Tozier dans les deux chapitres de l’adaptation Warner Bros. de l’histoire créée par Stephen King, »Son ». De plus, Wolfhard est apparu dans « Ghostbusters: Legacy » en 2021 et sera également le personnage principal du film « Pinocchio » de Guillermo del Toro pour Netflix.

Bryk est apparu avec Wolfhard dans plusieurs projets, dont »Ghostbusters : Afterlife » et Jessie Eisenberg’s »When You Finish Saving the World » pour A24. Bryk vient d’une famille du show business, comme son père, greg brique, est apparu dans de nombreux projets, dont la franchise »Saw ». Son frère, Dempsey BrykIl est également acteur et collaborateur fréquent de films.

Le nouveau film réalisé par Wolfhard et Bryk mettra en vedette la participation de Fred Hechingeroù il produira également avec Jason Batman, Michel Costigan, Drew Brenan Oui Jay Van Aujourd’hui. La société de production 30West financera le projet, étant responsable de succès tels que »I, Tonya » de Craig Gillespie et »Tout l’argent du monde » de Ridley Scott.

Concernant le projet, Wolfhard a déclaré: « Je suis tellement excité de co-réaliser mon premier long métrage. Je travaille avec une distribution et une équipe incroyables, et travailler avec une société comme 30West et Aggregate est un vrai rêve. » La date de sortie de »Hell of a Summer » n’a pas encore été annoncée.