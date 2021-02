Les hélicoptères sont l’un des moyens de transport les plus populaires GTA en ligne. Ils permettent des vitesses et une maniabilité immenses une fois que vous vous êtes habitué aux commandes. Cela amène les fans de ce type de véhicule à voir lesquels sont les plus rapides pour maximiser leur vitesse lorsqu’ils se déplacent sur la carte. Nous avons trouvé la liste des cinq hélicoptères les plus rapides de GTA Online.

Hélicoptères les plus rapides dans GTA Online

Les hélicoptères les plus rapides comportent quelques mises en garde. Cela peut avoir un impact sur votre maniabilité et ils penchent sur le côté coûteux. Cependant, cela ne devrait pas vous décourager de rechercher vous-même ces démons de la vitesse et de découvrir tous les avantages de se déplacer en hélicoptère! Vous trouverez ci-dessous les cinq hélicoptères les plus rapides et leur prix, leur emplacement d’achat et leurs statistiques moyennes!

# 5: Nagasaki Havok

Prix: 2 300 900 €

2 300 900 € Lieu d’achat: Sites touristiques Elitás

Sites touristiques Elitás Vitesse de pointe: 154,25 mph / 248,24 kmh

154,25 mph / 248,24 kmh Moyenne statistique: 92,25

En relation: Les 10 voitures les plus rapides de GTA V – Guides de jeu Pro

# 4: Buckingham Swift

Prix: 1 500 000 USD

1 500 000 USD Lieu d’achat: Sites touristiques Elitás

Sites touristiques Elitás Vitesse de pointe: 156,50 mph / 251,84 kmh

156,50 mph / 251,84 kmh Moyenne statistique: 90,40

# 3: Akula

Prix: 3 705 050 €

3 705 050 € Lieu d’achat: Cache et transport de Warstock

Cache et transport de Warstock Vitesse de pointe: 157,25 mph / 253,07 kmh

157,25 mph / 253,07 kmh Moyenne statistique: 92,25

# 2: Buckingham Swift Deluxe

Prix: 5 150 000 USD

5 150 000 USD Lieu d’achat: Sites touristiques Elitás

Sites touristiques Elitás Vitesse de pointe: 157,75 mph / 253,87 kmh

157,75 mph / 253,87 kmh Moyenne statistique: 90,60

# 1: Volatus de Buckingham

Prix: 2 295 000 €

2 295 000 € Lieu d’achat: Sites touristiques Elitás

Sites touristiques Elitás Vitesse de pointe: 161,25 mph / 259,51 kmh

161,25 mph / 259,51 kmh Moyenne statistique: 90,98

Une note importante est que, comme la plupart des autres jeux, la vitesse dans GTA V n’est pas le facteur le plus crucial pour un véhicule. Vous allez vouloir considérer le coût, la manutention et la popularité d’un hélicoptère avant de l’acheter. Cependant, cette liste est un bon point de départ pour votre recherche du meilleur hélicoptère à utiliser GTA V.

Vous voulez voir quelles voitures coûtent le plus cher GTA V? Consultez notre liste des voitures les plus chères!