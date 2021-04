Hélicoptère sur Mars! Le webcast de la NASA enseigne aux enfants le prochain vol d’Ingenuity

L’équipe éducative de la NASA a organisé une webémission spéciale pour les étudiants jeudi 8 avril pour parler de la Ingéniosité d’hélicoptère sur Mars et son prochain premier vol sur la planète rouge.

La webémission, animée par Brandon Rodriguez et Taryn Bailey du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA en Californie du Sud, a donné un aperçu de la mission historique d’Ingenuity et répondu aux questions posées par les étudiants. Si vous avez manqué la diffusion Web en direct, vous pouvez regarder une rediffusion sur le Chaîne YouTube JPL Education à tout moment.

Le 4 livres. (1,8 kilogrammes) L’hélicoptère Ingenuity s’est rendu sur la planète rouge attachée au ventre de la NASA Rover de persévérance , qui a atterri sur Mars le 18 février. Ingéniosité tombé sur la surface martienne le 3 avril et devrait effectuer son premier vol d’essai ce dimanche 11 avril, démontrant la faisabilité de voler sur une autre planète.

« Si nous réussissons à prouver que nous pouvons voler dans une atmosphère complètement différente de celle à laquelle nous sommes habitués [on Earth], alors cela inaugurera une nouvelle vague de technologie à tous les niveaux pour l’exploration spatiale future », a déclaré Bailey, ingénieur au JPL, dans la vidéo.

Ingenuity est équipé de quatre pales légères en fibre de carbone, disposées en deux rotors, ou hélices, qui tournent dans des directions opposées à environ 2400 tours par minute afin de générer suffisamment de portance pour voler à travers l’atmosphère martienne , qui est beaucoup plus mince que la Terre.

« Deux hélices empilées l’une sur l’autre créent un système global plus stable », a expliqué Bailey lors de la webémission. « Newton [third] loi de la physique nous dit que pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Ainsi, avoir deux hélices contrarotatives empilées sur le même axe permet à la force globale de ces deux de s’annuler, de sorte que vous avez un système plus stable. »

L’hélicoptère ne devrait donc pas osciller beaucoup lorsqu’il s’élève dans les airs martiens.

le deux pales de rotor mesurer un énorme 1,2 mètre de bout en bout, ce qui « va simplement vous montrer le type de différences proportionnelles que nous devons faire dans la conception afin de soulever quelque chose dans une atmosphère aussi mince », a déclaré Bailey.

L’hélicoptère volera de manière autonome sur Mars, sans aucune intervention humaine en temps réel. Au lieu de cela, il communiquera avec le rover Perseverance pour obtenir ses commandes, qui sont pré-planifiées par les ingénieurs de la NASA. Au cours de la webémission, Bailey a passé en revue l’hélicoptère trajectoires de vol prévues . Celles-ci commencent dimanche par une simple ascension d’environ 10 m (33 pieds), à quel point l’hélicoptère va planer, prendre quelques photos puis atterrir.

Si l’hélicoptère réussit ce premier vol, il tentera jusqu’à quatre vols d’essai supplémentaires dans une fenêtre d’expérimentation de 31 jours. Les vols ultérieurs d’Ingenuity impliqueront une chorégraphie plus sophistiquée, comme voler à des distances plus élevées ou plus lointaines, ou même voler vers un nouveau site d’atterrissage. Cependant, les trajectoires exactes des quatrième et cinquième vols dépendent de la performance de l’hélicoptère pendant les trois premiers vols d’essai, a déclaré Bailey.

« Voir l’évolution de l’exploration de Mars – nous sommes passés de Sojourner [the first Mars rover] à [Ingenuity] dans un peu plus de 20 ans « , a déclaré Rodriguez dans la vidéo. » Nous ne pouvions même pas imaginer ce qui va suivre à ce rythme. »

Vous pouvez regarder le webémission en ligne , et les enfants peuvent continuer à participer à la Défi étudiant Mission to Mars alors que le rover Perseverance et l’hélicoptère Ingenuity explorent la planète rouge.

