Helena Bonham Carter revient en tant qu’Eudoria dans Enola Holmes 2

Helena Bonham Carter reviendra pour Enola Holmes 2. Servant de suite directe au film mystère à succès de l’année dernière qui a été un grand succès pour Netflix, Enola Holmes 2 ramène Millie Bobby Brown pour jouer le détective titulaire avec Henry Cavill qui revient également en tant que son frère aîné Sherlock. En premier Enola Holmes, Carter a joué Eudoria Holmes, la matriarche de la famille, et il est maintenant confirmé qu’elle sera de retour dans le rôle de la suite.

Millie Bobby Brown, Henry Cavill et Hélène Bonham Carter font partie d’un casting pour Enola Holmes 2. Les autres membres de la distribution incluent David Thewlis, Susan Wokoma, Adeel Akhtar, Sharon Duncan-Brewster, Hannah Dodd, Abbie Hern, Gabriel Tierney et Serrana Su-Ling Bliss. Il a également été récemment annoncé lors de l’événement des fans de Tudum de Netflix que Louis Partridge reprendrait son rôle de Tewksbury.

Réalisateur Harry Bradbeer (Sac à puces, Tuer Eve) et l’écrivain Jack Thorne (Harry Potter et l’enfant maudit, Les aéronautes) sont également de retour dans leurs positions respectives. Legendary produit le long métrage en partenariat avec Netflix. Mary Parent, Alex Garcia et Ali Mendes de Legendary produiront aux côtés de Millie Bobby Brown et Paige Brown via leur bannière PCMA Productions. Joshua Grode de Legendary est producteur exécutif aux côtés de Michael Dreyer, Harry Bradbeer et Jack Thorne.

Enola Holmes est basé sur la série de livres du même nom de Nancy Springer. Son histoire suit la sœur adolescente rebelle (Millie Bobby Brown) du célèbre résolveur de mystères Sherlock Holmes (Henry Cavill) alors qu’elle se rend à Londres à la poursuite de sa mère disparue, dépassant souvent ses frères plus célèbres Sherlock et Mycroft (Sam Claflin). C’était l’un des titres les plus regardés sur Netflix pour l’année 2020, et encore mieux, il a reçu des critiques très positives. Il ne fallut pas longtemps avant que le streamer décide qu’une suite était en ordre.

« Il y a plus d’histoire à raconter. L’histoire n’est pas encore terminée », a déclaré Brown à Deadline, concernant l’avenir du personnage. « Elle n’a pas grandi, il n’y a pas de conclusion. Je pense qu’elle sera pour toujours quelqu’un qui évolue constamment, mais il y a certainement plus à montrer à l’écran. Harry et moi avons adoré travailler ensemble, donc cela doit arriver. «

« Eh bien, j’espère que j’aurais l’énergie pour ça, ouais. Ce serait incroyable [to adapt five more movies] », a également déclaré le réalisateur Harry Bradbeer à Decider. » Quelqu’un va avoir l’énergie pour ça ! Ce serait merveilleux de tirer cinq autres films de cette scène. Je pense que ce sont des histoires extraordinaires à raconter, et quelle période. Au fur et à mesure que vous avancez, des choses comme cette voiture à trois roues – ce qui était une belle chose que nous avons découverte – pour trouver nos personnages jouant sur certains des nouveaux engins, à un moment donné au début du 20e siècle. Bien sûr, nous avons des avions et les frères Wright. Qui sait quels autres défis vont sortir de cette période vraiment agitée et productive. »

Taquinant également ce qui allait arriver pour le personnage d’Helena Bonham Carter, Bradbeer a ajouté: « Je peux dire que cela sera certainement examiné dans les futurs films. Et je suis ravi de dire que je ne suis pas tout à fait sûr de ce qu’elle fait. Pas tous les détails. J’en sais pas mal, que je ne peux pas divulguer. Mais je suis excité par les autres choses qu’elle va faire. C’est un personnage tellement extraordinaire que nous allons découvrir d’autres secrets à son sujet. «

Enola Holmes 2 n’a pas de date de sortie définie pour le moment. Le plan est pour la suite de lancer la photographie principale à Londres dans un avenir très proche. Cette nouvelle nous vient de Variety.

