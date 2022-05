Helen Mirren lance des extensions de cheveux extra-longs à la première de Cannes

Helen Mirren a profité d’une apparition sur le tapis rouge du Festival de Cannes cette semaine.

L’actrice oscarisée de 76 ans a été éblouie lors de la projection du film « Mère et fils (Un petit frère) » vendredi, vêtue d’une robe à manches longues en sequins argentés et guirlandes. Alors que sa robe scintillante faisait toute la différence, Mirren a fait tourner les têtes avec ses extensions de cheveux extra-longs et son eye-liner foncé.

L’acteur est connu pour sa coiffure courte parfaitement coiffée, mais a plutôt opté pour de longues mèches blanches à la taille pour l’occasion spéciale.

Mirren a posé pour des photos avant la projection de « Mother And Son (Un Petit Frere) » à Cannes le 27 mai 2022. Samir Hussein / Wire Image

Mirren a pleinement adopté le look et a été vu danser et danser sur le tapis rouge. À un moment donné, elle a attrapé l’acteur Andie MacDowell et l’a fait tournoyer pendant que les photographes prenaient les deux en train de s’amuser.

Andie MacDowell et Helen Mirren se virevoltent sur le tapis rouge avant la projection de « Mother And Son (Un Petit Frere) » lors du 75e Festival de Cannes le 27 mai 2022. Gisela Schober/Getty Images

Cette nuit-là, Mirren était accompagnée de son mari Taylor Hackford.

Le mois dernier, Mirren était la star de la couverture du numéro Beautiful de People 2022, devenant ainsi la célébrité la plus âgée à obtenir cet honneur. Elle a également porté un ensemble métallique argenté pour le tournage.

L’acteur n’a pas pu s’empêcher de danser sur le tapis rouge du Festival de Cannes 2022 le 27 mai. Daniele Venturelli / WireImage

« J’étais absolument ébahi, comme on dit en Angleterre », a déclaré l’acteur au magazine à propos de sa sélection. « Je ne me suis jamais considérée comme « belle ». Et (à) mon âge ! J’ai donc été étonné.

Dans l’interview qui l’accompagne, la star de « F9: The Fast Saga » a déclaré qu’elle avait des sentiments mitigés à propos du mot « magnifique ». Au lieu de cela, elle aime le mot « fanfaronnade ».

« Parce que je pense que swagger signifie » j’ai confiance en moi, je me présente au monde, j’apprécie le monde qui m’entoure « », a-t-elle expliqué. « Je pense que ce qu’on appelle l’industrie de la beauté devrait s’appeler l’industrie de la fanfaronnade. Nous donnons du fanfaron aux gens.

