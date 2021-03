Helen Mirren est la méchante Hespera dans Shazam 2: Fury of the Gods

Le casting de Shazam 2 a maintenant un oscarisé dans ses rangs. Helen Mirren a officiellement rejoint l’adaptation de DC Comics. De plus, elle jouera un méchant dans la suite très attendue, qui sera à nouveau dirigée par Zachary Levi en tant que super-héros de la bande dessinée. Asher Angel sera également de retour en tant que jeune Billy Batson, qui se transforme en Shazam.

Selon plusieurs rapports, Helen Mirren est sur le point de jouer un méchant nommé Hespera dans Shazam 2, qui est sous-titré Fureur des dieux. Le personnage est décrit comme la fille d’Atlas. Cependant, il n’y a pas de personnage spécifique des pages de DC Comics qui correspond au nom Hespera. C’est donc un mystère qui sera sûrement élucidé dans les mois à venir, ou peut-être une surprise qui restera intacte jusqu’à la sortie du film.

Une grande partie de la distribution principale de Shazam de 2019 devrait également revenir. En ce qui concerne les nouveaux membres de la distribution, le comédien Sinbad a fait une apparition à DC FanDome l’été dernier, mais a ensuite été considéré comme une blague. Son statut reste donc quelque peu flou. Rachel Zegler, qui joue dans Steven Spielberg West Side Story, est également à bord dans un rôle non divulgué. Zegler, en s’adressant à Twitter, en majuscules, a exprimé son enthousiasme en disant: « Je vais être dans un film avec Helen Mirren? »

Helen Mirren a plus de 100 crédits d’acteur à son actif, couvrant plus de cinq décennies. Mirren a remporté un Oscar pour son travail dans La reine. Certains de ses autres rôles notables incluent La côte des moustiques, Parc Gosford et rouge. Certains de ses crédits les plus récents comprennent Le casse-noisette et les quatre royaumes, Le bon menteur et Fast & Furious présente: Hobbs & Shaw. Mirren est sur le point de reprendre son rôle dans F9.

Warner Bros.et New Line gardent en grande partie la même équipe de réalisateurs intacte devant et derrière la caméra. David F. Sandberg est sur le point de revenir à la présidence du directeur. Henry Gayden a écrit le scénario. Petar Safran est à bord en tant que producteur. C’est un exemple de, si ce n’est pas cassé, ne le réparez pas. Shazam a été accueilli à bras ouverts par les critiques et les fans, bénéficiant d’un taux d’approbation de 90% sur Rotten Tomatoes. Il a également rapporté 366 millions de dollars au box-office mondial, avec un budget relativement faible, par rapport à d’autres grands films de super-héros de toute façon. Bien que toujours pas bon marché, le budget serait de 100 millions de dollars.

Les détails de l’intrigue sont actuellement gardés secrets pour la suite. Ce n’est qu’un des nombreux projets de DC Films à venir. La brigade suicide, Adam noir, Le flash, Aquaman 2, Wonder Woman 3, La tranchée et Super Girl. Le Batman, qui a lieu en dehors du DCEU, devrait arriver l’année prochaine. sont également en route. Shazam: Fury of the Gods devrait sortir en salles le 2 juin 2023. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle a déjà été rapportée par The Wrap.

