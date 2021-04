Helen McCrory meurt, la star de Peaky Blinders et le favori de Harry Potter avaient 52 ans

Une très triste nouvelle arrive en tant qu’actrice chevronnée Helen McCrory serait décédé. Connue pour ses rôles dans Peaky Blinders et le Harry Potter Au cinéma, l’artiste bien-aimée est décédée des suites d’une bataille contre le cancer à l’âge de 52 ans. La nouvelle a été annoncée par son mari, l’acteur Damian Lewis, dans un communiqué publié sur Twitter.

« J’ai le cœur brisé d’annoncer qu’après une bataille héroïque contre le cancer, la belle et puissante femme qu’est Helen McCrory est décédée paisiblement à la maison, entourée d’une vague d’amour d’amis et de famille », lit-on dans le communiqué. «Elle est morte comme elle a vécu. Sans peur. Dieu, nous l’aimons et savons à quel point nous sommes chanceux de l’avoir eue dans nos vies. Elle a flambé si vivement. Allez maintenant, Petite, en l’air, et merci.

Certains des collègues de McCrory ont exprimé leur tristesse face à la nouvelle. Dans un autre tweet, l’acteur Reece Shearsmith a ajouté: « Impossible de traiter la puissante Helen McCrory est passée. J’ai travaillé avec Helen sur scène et bien sûr nous avons eu la chance de l’avoir dans » Inside No 9 « . Elle était toujours impeccable et brillante. Une perte insondable. RIP. «

« Le cœur brisé à la nouvelle de la mort d’Helen McCrory », a déclaré Facture co-auteur Ben Willbond. « Elle était si brillante quand elle est venue travailler sur Facture. Drôles, généreux, des histoires méchantes. J’étais émerveillé. Mon cœur va à Damian et à leur famille. Repose en paix. »

Compte tenu de la popularité de la série dramatique policière britannique, McCrory est particulièrement connu pour jouer Polly Gray sur Peaky Blinders, un rôle qu’elle jouait depuis les débuts de la série en 2013. Elle apparaîtra finalement dans 30 épisodes au total entre cette date et 2019. L’actrice a également joué d’autres rôles importants à la télévision, y compris des rôles dans Penny terrible, Intrépide, et MèrePèreFils. L’année dernière, elle est apparue dans la mini-série britannique Roadkill avec Hugh Laurie et Pippa Bennett-Warner.

Sur grand écran, McCrory a été choisie à l’origine dans le rôle de Bellatrix Lestrange, bien qu’elle ait été forcée de se retirer en raison de sa première grossesse. Helena Bonham Carter a ensuite été choisie pour le rôle, mais McCrory aurait la chance de rejoindre la franchise Harry Potter plus tard. Elle a été choisie comme la sœur de Bellatrix Narcissa Malfoy dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, un rôle qu’elle a repris dans les deux derniers films, Harry Potter et les reliques de la mort Parties 1 et 2.

McCrory aimait également se produire sur scène, ce qui comprend un rôle principal dans Le dernier des haussmans au Royal National Theatre et jouant Lady Macbeth au Little Angel Theatre. Son travail théâtral lui a également valu des nominations pour des rôles dans Oncle Vanya, Comme vous l’aimez, et Trelawny des ‘Wells’. De plus, McCrory a raconté de la poésie pour L’application Love Book, qui a offert une anthologie de la littérature d’amour.

Les survivants incluent le mari de McCrory, Damian Lewis, avec qui elle était mariée depuis 2007; une fille, Manon; et un fils, Gulliver. Nos condoléances à eux et au reste de la famille et des amis pleurent la perte douloureuse en cette période difficile. Puisse-t-elle reposer en paix comme Damian Lewis sur Twitter.

