Helen McCrory, l’actrice de Peaky Blinders et Harry Potter, décède à 52 ans

Aujourd’hui (16 avril), il a été annoncé que la célèbre actrice britannique, Helen McCrory Il est décédé à l’âge de 52 ans après un long combat contre le cancer.

McCrory est reconnue pour une solide carrière dans le cinéma et la télévision, bien que ses rôles les plus mémorables ces derniers temps aient été dans ‘Harry Potter’, où il a joué Narcissa Malefoy et en ‘Peaky Blinders’, où il a fait de même avec le Tante Polly.

Alors qu’elle annonçait la tragique nouvelle, son mari Damian Lewis, qui est aussi un acteur a écrit: « Après un combat héroïque contre le cancer, la belle et puissante femme Helen McCrory est décédée paisiblement à la maison, entourée de l’amour de sa famille et de ses amis. »

«Elle est décédée comme elle vivait. Sans peur. Nous l’aimons et sommes très chanceux de l’avoir eue dans nos vies », a ajouté Lewis.

En plus de ses apparitions dans ‘Peaky Blinders’ et ‘Harry Potter’, McCrory est apparu dans des films tels que «Skyfall», ‘La reine’, ‘La relation spéciale’, entre autres titres.

Une fois la nouvelle de la mort de McCrory publiée, les réactions des fans et des collègues de l’actrice n’ont pas attendu, qui ont inondé les réseaux sociaux de messages d’adieu à l’actrice acclamée.