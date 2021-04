Helen McCrory a dit à Damien Lewis d’avoir «  beaucoup de copines  » après sa mort

Acteur Damien Lewis a déclaré que sa défunte épouse Helen McCrory lui avait dit elle espérait qu’il retrouverait l’amour après sa mort – lui ayant ordonné d’avoir «beaucoup de copines».

Lewis a été mariée à McCrory pendant 14 ans avant de mourir d’un cancer à l’âge de 52 ans.

En hommage à sa femme, il a partagé un hommage émouvant avec le Times, parlant de leur relation et sa «bravoure» envers sa maladie.

Dire que McCrory l’avait encouragé lui et leurs enfants Manon et Gulliver à « vivre pleinement, saisir les opportunités » et « vivre des aventures », Lewis a écrit: « Il y a quelques semaines à peine, elle nous a dit depuis son lit, ‘Je veux que papa ait des copines, beaucoup d’entre elles, tu dois tous aimer à nouveau, l’amour n’est pas possessif, mais tu sais, Damian, essaie au moins de passer les funérailles sans embrasser quelqu’un ‘. «

Helen McCrory et Damien Lewis en 2013. Crédit: PA

Lewis a décrit sa femme comme étant « totalement héroïque dans sa maladie », continuer: « Elle a brillé plus brillamment ces derniers mois que vous ne l’imaginez, même l’étoile la plus brillante pourrait briller. Dans la vie aussi, nous avons dû nous lever pour la rencontrer.

« Mais son acte de bravoure et de générosité le plus grand et le plus exquis a été de ‘normaliser‘ sa mort. Elle n’a montré ni peur, ni amertume, ni apitoiement sur elle-même, elle nous a seulement armés du courage de continuer et a insisté pour que personne ne soit triste, parce qu’elle est heureuse.

« Je suis bouleversé par elle. Elle a été un météore dans notre vie.«

Un « cœur brisé » Lewis a annoncé le décès de sa femme plus tôt cette semaine, disant qu’elle avait «flambé si fort».

Dans une déclaration émouvante sur Twitter, il a déclaré: « J’ai le cœur brisé d’annoncer qu’après un bataille héroïque contre le cancer, la belle et puissante femme qu’est Helen McCrory est décédée paisiblement à la maison entourée d’une vague d’amour d’amis et de famille.

«Elle est morte comme elle vivait. Sans peur.

« Dieu nous l’aimons et savons à quel point nous sommes chanceux de l’avoir eue dans nos vies.

« Va maintenant, Petite, dans les airs, et merci. »

Crédit: PA

Hier, elle Peaky Blinders La co-star Cillian Murphy a également rendu hommage à son « copain », dans un communiqué à l’agence de presse PA: « J’ai le cœur brisé de perdre un si cher ami.

«Helen était un être humain magnifique, attentionné, drôle et compatissant.

«Elle était aussi une actrice douée – intrépide et magnifique. Elle a élevé et rendu humain chaque scène, chaque personnage qu’elle jouait.

«Ce fut un privilège d’avoir travaillé avec cette femme brillante, d’avoir partagé tant de rires au fil des ans.

« Mon pote me manquera énormément. Mon amour et mes pensées vont à Damian et à sa famille. »