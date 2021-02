Heigl a clarifié la rencontre qu’il a faite sans distance pour voir La danse des lucioles

Katherine Heigl est revenu sur le devant de la scène après avoir joué dans le nouveau hit de Netflix, Les lucioles dansent. L’actrice de 42 ans a surmonté des problèmes de réputation dans l’industrie et connaît aujourd’hui une relance de sa carrière. Cependant, son exposition accrue la force également à être plus prudente. Dans les dernières heures Il aurait dû clarifier un message qu’il a fait lors d’une réunion avec ses amis sans prendre de distance ni masquer pour la pandémie de coronavirus. Quelle raison avez-vous donnée?

Sur son compte Instagram, l’ancienne Grey’s Anatomy a posté des photos de la fête qu’il a eue avec ses amis chez lui dans l’Utah. Comme dans la série Netflix, l’amitié qui unit les quatre femmes a une longue histoire de plusieurs années. « Vous êtes mes soeurs d’âme et je remercie le ciel chaque jour pour vous! » a écrit l’artiste.







Les images ont causé des milliers de likes, mais elles ont également attiré l’attention parce que les participants ne se sont pas conformés aux protocoles pour empêcher Covid-19. Par conséquent, Heigl a ajouté un post-scriptum pour dissiper tout doute: « Aucune fête n’est complète sans un test rapide de Covid à la maison. Merci les filles d’avoir accepté de vous faire frotter le nez! »

Qu’est-ce que le # 3DecadesChallenge?

De plus, l’interprète de Tully a lancé un défi pour ses plus de 3,5 millions d’abonnés. Il leur a demandé d’envoyer des photos avec son groupe d’amis sur trois décennies différentes sous le hashtag # 3DecadesChallenge et posté des images avec le sien. « Il n’y a rien, RIEN, comme avoir des amis qui vous ont connu dans votre moment le plus inconfortable et insécurisé »il ajouta.

Les réseaux sociaux ont rejoint la proposition et ont partagé leurs amitiés au fil des ans. La tendance a marqué l’événement que signifie la série sur Netflix: C’est actuellement le programme le plus regardé sur la plateforme et mène dans les pays d’Amérique latine tels que Mexique, Argentine, Chili, Paraguay, Venezuela et Uruguay.