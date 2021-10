Heidi Klum se surpasse avec un nouveau court métrage d’horreur d’Halloween

Heidi Klum a été saluée pour ses incroyables costumes d’Halloween qu’elle enfile depuis des années lors de ses fêtes d’Halloween à ne pas manquer. Avec le verrouillage de l’année dernière, au lieu de sa tradition d’Halloween, elle a recruté sa famille pour créer un joli short d’Halloween pour souhaiter à tous un joyeux Halloween. Cette année? Elle est passée au niveau supérieur ! Attention Rob Zombie, Heidi Klum intensifie son jeu d’horreur ! Elle sous-titre son article sur Instragram avec : » C’EST ICI ???? Normalement, j’organiserais ma fête annuelle d’Halloween le dimanche soir … mais cette année, les choses sont encore un peu différentes. Alors, à la place, ma famille et moi voulons pour être le premier à vous souhaiter un week-end d’Halloween sûr et effrayant. »

Vérifiez-le! Si vous osez… Ah ! Ha! Ha! Ha! Haaaa!!

Pas pour frapper le court métrage de l’année dernière, mais celui de cette année est horrible ! Impressionnant! Le FX spécial, le maquillage, son accouchement est totalement effrayant. Voici le court métrage de l’année dernière pour voir à quel point ses compétences en horreur ont été perfectionnées cette année.

Elle a expliqué son projet familial l’année dernière : « Avec des confinements dans le monde cette année, pas de fêtes d’Halloween ni de friandises, je savais que je voulais faire un projet amusant à la maison avec ma famille, alors j’ai eu l’idée de tourner un court métrage d’horreur dans lequel nous pourrions tous jouer », a expliqué le mannequin. « C’était une façon tellement amusante d’impliquer toute la famille et mes enfants ont vraiment apprécié le processus. Même s’ils sont venus me rendre visite sur le plateau plusieurs fois au fil des ans, ils n’ont jamais été devant la caméra comme ça pour apprendre comment pour me souvenir des lignes et de la façon de créer des costumes et du maquillage pour un court métrage. Je voulais vraiment garder l’esprit d’Halloween vivant en suivant nos célébrations de traditions. J’aime divertir les gens et les faire rire ou les surprendre ou les choquer ou les effrayer. J’aime montrer le talent artistique de ce que ces personnes incroyables peuvent faire et j’aime être la toile pour qu’elles se produisent. »

Elle a taquiné son nouveau projet d’Halloween en disant: « Je veux en quelque sorte m’asseoir un an de plus, mais je travaille déjà sur quelque chose, parce que je suis aussi une personne créative, et je vis pour ça, c’est pourquoi je reçois tous les matins parce que j’adore ça », s’exclame Klum. « J’adore me le faire moi-même. J’aime regarder des artistes incroyables faire des choses folles, alors je fais définitivement quelque chose parce que je dois juste, pour mon propre compte, tu sais ? »

Nous sommes si heureux qu’elle l’ait fait! Nous l’avons observée au fil des ans, célébrant les vacances obsédantes avec une telle exubérance, mais je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ne connaissait le niveau d’amour pour tout ce que Halloween Klum avait, jusqu’à cette année. Alors que les choses évoluent lentement vers une nouvelle normalité dans les mois à venir, nous utiliserons peut-être le mot post-pandémie avant trop longtemps. Heidi Klum peut reprendre ses fêtes d’Halloween, et nous serons éblouis par ses créations d’Halloween. Puis-je faire une suggestion ? Madame Klum, n’y a-t-il pas de la place pour la fête et les courts métrages ? La pétition pour Klum Doom Productions commence maintenant !