Heidi Klum se présente cet Halloween en zombie assoiffé de sang dans une nouvelle vidéo

Heidi Klum est la reine d’Halloween, et cette année, la mannequin et animatrice de télévision s’est surpassée en rendant hommage à certains de ses films d’horreur préférés dans un nouveau court métrage effrayant.

Klum a dû annuler sa fête annuelle d’Halloween l’année dernière en raison de la pandémie et a plutôt choisi de sortir un court métrage de chez elle mettant en vedette ses quatre enfants démons qui finissent par tuer Klum et son mari, Tom Kaulitz.

Le nouveau film de Klum, « Heidi Does Halloween 2: Klum’s Day », se déroule dans le cimetière, où se trouvent des pierres tombales pour elle et Kaulitz. Bien sûr, rien n’empêchera Klum de célébrer Halloween. (Attention ! Quelques nudités dans la vidéo ci-dessous.)

En hommage à « Kill Bill », Klum ouvre un briquet, regarde autour de lui et se rend compte qu’elle est enterrée vivante. Pendant ce temps, les quatre enfants de Klum mangent du pop-corn à la maison, regardent un film et racontent à quel point la présence de leur mère pendant ses vacances préférées leur manque.

Puis on frappe à la porte. Zombie Heidi ouvre légèrement la porte, passe la tête à l’intérieur et dit : « Voici maman ! » en clin d’œil à « The Shining ».

Alors que les enfants sont d’abord heureux de voir leur mère, ils se rendent vite compte qu’elle ne se ressemble pas ou n’agit pas comme elle-même.

Nous ne dévoilerons pas le reste de l’intrigue, mais attendez-vous à plus de références d’horreur, y compris la tristement célèbre scène de douche « Psycho » et le tour de tête de « L’Exorciste ». La vidéo complète peut être visionnée sur la page Instagram de Klum.

Klum continue de se surpasser année après année. Lors de sa 20e fête annuelle d’Halloween en 2019, Klum était méconnaissable en tant que cyborg sanglant. Au cours des années précédentes, elle a laissé tout le monde deviner avec ses tenues élaborées, qui allaient d’une glamour Betty Boop à un cadavre humain.

