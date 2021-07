Heidi Klum montre fièrement son chapeau LEGO tout en se prélassant en bikini sur un bateau

Heidi Klum fait une pause dans sa nouvelle émission à succès, Faire la coupepasser de bons moments en famille en Corse. Elle est allée sur Instagram pour partager quelques clichés d’elle se prélasser dans un bikini à cordes violet et ce que nous joignons tous au nôtre, une casquette de blocs de construction Lego. Il a un casting de personnages de Bob l’éponge à Minnie Mouse au sommet de la facture. Voir par vous-même!

Lorsque Heidi Klum ne passe pas l’été en famille, on la retrouve en train d’animer le concours de mode, Faire la coupeavec Tim Gunn à ses côtés. L’émission de téléréalité présente 10 entrepreneurs et designers talentueux du monde entier, prêts à faire passer leurs marques émergentes au niveau supérieur et à devenir le plus récent phénomène mondial.

En parlant de travailler avec Gunn après le succès Piste du projet, « Nous nous amusons ensemble. Nous voyons de belles œuvres d’art défiler sur le podium. Nous avons 10 personnes aux yeux brillants, scintillantes. Elles sont tellement excitées d’être là. C’est tout simplement magnifique parce que nous pouvons en présenter 10 des artistes incroyables, et nous pouvons les mettre en lumière, et maintenant ils peuvent être vus dans le monde entier. Donc, dans l’ensemble, ça fait du bien. «

Le seul inconvénient de son travail est d’annoncer la nouvelle de leur licenciement. Elle explique : « C’est parfois difficile quand vous le faites, parce que c’est difficile d’écraser quelqu’un. C’est difficile d’avoir à, vous savez, regarder les yeux de quelqu’un et dire : « Vous ne faites pas la différence. » Et puis vous voyez l’un ou l’autre les larmes ou comment elles sont écrasées. C’est, comme, pas agréable parfois, d’avoir à être le messager, tu sais ? Et ce n’est pas seulement mon opinion pourquoi tu n’y vas pas. Je veux dire, nous en discutons tous, mais ils me regarde toujours comme ils veulent, comme les poignards qu’ils me tirent, tu sais ? Parce que je veux que tout le monde reparte en se sentant bien, mais certaines personnes doivent suivre le chemin. Sinon, nous n’aurons pas de gagnant. Donc, nous essayons toujours de trouver le maillon le plus faible, et malheureusement, ils doivent partir. Cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas bons. C’est juste dans cette mission, ils étaient les plus faibles, et, par conséquent, ils devaient y aller. Alors, leur dire ça, ce n’est jamais aussi agréable.

La première saison de Faire la coupe inclus la jet-set dans des endroits exotiques, mais cette saison, en raison de la pandémie, ils étaient à Malibu pour rester. Heidi a fait l’éloge du département artistique en créant l’espace encore et encore pour chaque épisode. « Cela vous montre simplement que lorsque vous avez des gens créatifs, vous pouvez toujours assembler quelque chose de beau. Je dis toujours que nous aurions pu le faire dans une boîte noire carrée, et nous aurions pu le faire fantastique. Et cela aurait été notre défi , pour vraiment apporter la magie, juste dans ce petit espace. Parce que nous ne voulions décevoir personne, et surtout pas les designers. Ils attendaient leur moment. C’est leur moment. C’est leur opportunité, et en la vie, vous n’en avez pas toujours autant. Donc, nous voulions la rendre également très spéciale pour eux, afin qu’ils n’aient pas l’impression d’avoir le bout du bâton. «

Dans d’autres nouvelles de Heidi Klum, le super mannequin a annulé sa fête annuelle d’Halloween pour la deuxième année consécutive. Bien que nous soyons sûrs qu’elle aura des surprises amusantes pour la saison effrayante en octobre. En attendant, vous pouvez découvrir tous les designs innovants et créatifs du prochain épisode de Faire la coupe diffusé demain sur Amazon Prime.

